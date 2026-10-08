Wendy Guevara llama “esposo” a Yahir y la pareja del cantante reacciona: ¿A los golpes en el “Galifest”? VIDEO

Año con año, tras el final de cada temporada de La casa de los famosos México, Galilea Montijo organiza el tradicional “Galifest”, y ahora, el festejo y celebración quedó de lado tras un curioso momento que se vivió en el lugar. Se viralizó un VIDEO en el que aparece Wendy Guevara “piropeando” a Yahir, y frente a la esposa del cantante. ¿Se enojó?

Galilea Montijo en La casa de los famosos México / Galilea Montijo se prepara para la recta final de ‘LCDLFM’

¿Qué es el “Galifest”, evento organizado por Galilea Montijo?

El “Galifest” es un evento que poco a poco ha ido ganando reconocimiento como una de las “Fiestas del año” en el mundo de la farándula. Galilea Montijo, conductora de La casa de los famosos México, reúne a distintas figuras del espectáculo.

Tras el gran final de La casa de los famosos México 2026, los exhabitantes estuvieron como invitados en esta fiesta. En diversas fotos pudieron verse a personalidades como:



Wendy Guevara,

Yahir,

Memo Schutz,

Karina Torres,

Mariana,

Aldo Rendón,

Gema Garoa, entre muchas otras.

Lo que se robó el show fue un particular momento protagonizado por Yahir, Wendy y la esposa del cantante. Te contamos lo que pasó.

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“Galifest” 2026 / Redes sociales

¿Wendy Guevara y la esposa de Yahir pelearon por el cantante?

La grabación fue compartida en redes sociales por la propia Wendy Guevara, cuando captó a Galilea Montijo platicando con Yahir durante el “Galifest”, en dicho momento, la integrante de ‘las Perdidas’ dijo:

Está platicando con mi esposo (Yahir), ya me cachó la esposa. Wendy Guevara

La ocurrencia, que parecía quedar como un simple comentario, tuvo respuesta inmediata. Cristina Lliteras, esposa del cantante, apareció en el video para dejar claro quién era la pareja de Yahir: “¡ Es mi esposo !”, exclamó.

Lejos de generar tensión, el momento terminó entre risas, pues ambas entendieron que todo se trataba de una broma y posteriormente Wendy Guevara grabó a la esposa de Yahir, mientras todos se reían.

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¿Por qué aseguran que Yahir era el verdadero ganador de La casa de los famosos México 2026?

A días del final de La casa de los famosos México 2026 que terminó coronando a Mariana como la gran ganadora, muchas polémicas se han creado detrás de todo el reality de Televisa.

Para internautas y figuras del espectáculo, el real ganador de la temporada tenía que haber sido Yahir. De hecho, dos de los que tenían esa idea eran Lucero y Poncho de Nigris:



Lucero: “ Pues con la salida de Yahir, ya no tengo por qué ver la tele ” y,

” y, Poncho de Nigris: “ Yahir va a ganar la casa de los famosos, control total de sus emociones. Perfect !.

Sin embargo, el resultado no acompañó sus percepciones, y ahora Yahir retomará su carrera musical, aunque recientemente se sorprendió del poder de las redes sociales. ¿Será que cambia de trabajo?

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