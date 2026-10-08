María José reacciona a las acusaciones de plagio de Gala Montes en pleno Galifest, ¿confirma enemistad?: "¡Ay, no!”

Después de que Gala Montes explotó contra María José y Paty Cantú por presunto plagio, la cantante ‘Prefiero ser su amante’ fue cuestionada sobre el tema durante su llegada al ‘Galifest’; sin embargo, prefirió evadir las preguntas con una contundente frase. ¿Cansada de las críticas? ¡Te contamos los detalles!

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María José huye de la prensa tras acusaciones de plagio de Gala Montes. / Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué Gala Montes acusó de presunto plagio a María José y Paty Cantú?

En medio del enfrentamiento entre Gala Montes y su mamá previo al estreno de ‘La hija de nadie’, la intérprete de ‘Tacara’ expuso que el reciente sencillo de la ‘Josa’ tenía muchas similitudes con el primer single de su nuevo álbum.

De acuerdo con la exhabitante de La casa de los famosos México, la coincidencia no pasó desapercibida, por lo que intentó comunicarse con Paty Cantú en varias ocasiones, pero no obtuvo respuesta, lo que terminó por aumentar su molestia. A través de un live, la cantante expresó:

“He intentado hablar con ella muchas veces y no me contesta. Hicieron una canción que se llama ‘La mala del cuento’, la cual se parece mucho a ‘La mala’, que es el primer sencillo de mi disco ‘La hija de nadie’. Me parece una copia de lo que yo vengo trabajando ya mucho tiempo. Yo con pruebas”. Gala Montes

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Gala Montes estalla vs. María José. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de María José a las acusaciones de presunto plagio de Gala Montes?

Además de que Gala Montes acusó de presunto plagio a María José, también la atacó por no querer colaborar con ella, lo que generó que la prensa se mantuviera alerta a una posible respuesta por parte de la intérprete de ‘No soy una señora’.

Durante su llegada a la fiesta de ‘Galifest’, María José fue cuestionada sobre la polémica que generaron las palabras de Gala Montes; sin embargo, la intérprete optó por no ahondar en el tema y cerró la conversación con un tajante:

“Ay, no, eso no. ¿Cuáles críticas? Que hablen siempre, eso es lo lindo”. María José

Ante el silencio de María José y la ausencia de nuevas declaraciones de Montes sobre el tema , las especulaciones siguen latentes y se desconoce si la controversia se trasladará a un tema legal debido a las supuestas pruebas de las que habló la joven actriz.

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¿María José se negó a colaborar con Gala Montes tras cantar juntas en LCDLFM 2026?

Tras las acusaciones de Gala Montes contra María José y Paty Cantú, se viralizó un video antiguo en el que la intérprete de ‘Lo que tenías conmigo’ rechazó la posibilidad de colaborar con la joven actriz y cantante, lo que generó una nueva respuesta por parte de Montes.

A través de su cuenta de X, la cantante negó estar interesada en hacer una colaboración con la ‘Josa': "¿Quién le dijo que yo quería colaborar con ella? (Ni en mis peores, me hubiera sentado a escribir con ella). Paty me mandó canciones, quería que cantara sus canciones, pero no puedo cantar cosas que no son mías”.

Desde entonces, Gala Montes no ha dado nuevas declaraciones sobre el tema y se desconoce si el supuesto rechazó sea el motivo de sus acusaciones de plagio. Por su parte, María José y Paty Cantú no han dado declaraciones sobre el tema, ¿quieren evitar la polémica?

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