Graco Sendel rompe el silencio tras pleito entre Gala Montes y su hermana: ¿Confirma que habrá demanda? VIDEO

A casi dos meses de que se diera a conocer que Gala Montes podría enfrentar problemas legales tras agredir físicamente a la hija de Sergio Sendel, es el actor Graco Sendel quien rompe el silencio sobre el tema y revela si está dispuesto a dar la cara por su hermana en caso de que la situación llegue a escalar. ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes admite que sí le pegó a la hija de Sergio Sendel / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué pasó entre Gala Montes y la hija del actor Sergio Sendel?

Tras la versión difundida por Gustavo Adolfo Infante sobre lo ocurrido entre las actrices, Gala Montes admitió haber golpeado a la hija de Sergio Sendel, pero no dio mayores detalles sobre lo sucedido.

De acuerdo con el periodista de Sale el sol, el pleito ocurrió durante la grabación de un reality en el que ambas coincidieron."Ella tomó la decisión ejecutiva de darle una tranquiza a la hija de Sergio Sendel en este show. Que la tiró al piso, la arrastró de los cabellos”, contó el periodista.

Dicha versión fue retomada por diversas cuentas de Instagram, pero solo fue en una donde reaccionó la propia Montes.”Sepan que sí fui y más… Sí fui yo jajaja”, escribió la actriz en la sección de comentarios; mientras que el periodista habló sobre una supuesta demanda que la televisora estaría intentando mediar.

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Gala Montes admitió haber golpeado a la hija de Sergio Sendel. / Redes sociales

¿Qué dijo la hija de Sergio Sendel sobre su pleito con Gala Montes?

Tras darse a conocer el supuesto pleito entre las famosas, Valeria Santaella confirmó que sí tuvo una pelea con Gala Montes, pero prefirió no ahondar en el escándalo y se limitó a reflexionar sobre las sorpresas que da la vida. En un encuentro con la prensa, la joven expresó:

"¿Qué te puedo decir? No tengo mucho que decir al respecto, pero hay ahí cosas que pasarán. Así es la vida: siempre te encuentras de todo”. Hija de Sergio Sendel

Sin embargo, la hija de Sergio Sendel dejó entrever que ya había platicado con la exhabitante de La casa de los famosos México y aseguró que no se cierra a un posible reencuentro en el futuro."Obvio (platicaría con ella). Hace no mucho, tuvimos cercanía y todo cool”, concluyó.

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Hija de Sergio Sendel habla de su presunta pelea con Gala Montes / Redes sociales

¿Graco Sendel, hermano de Valeria Santaella, se va contra Gala Montes?

Ahora que Gala Montes se encuentra disfrutando del éxito de su nuevo tema, Graco Sendel, hermano de Valeria Santaella, rompió el silencio sobre el pleito entre las actrices. El actor reconoció conocer poco sobre el tema, pero sugirió que el asunto se había dejado pasar:

“Sé que hubo algo ahí, pero como que el tema se dejó pasar, no lo quisieron hacer más grande. Entonces yo tampoco me enteré, no sé ni en qué quedaron, nada”. Graco Sendel

Pese a mantenerse al margen de los detalles, el intérprete fue cuestionado sobre si brindaría su apoyo a su hermana en caso de que la situación escale a lo legal, a lo que respondió: “Yo creo que a cualquier familiar, sea esto o sea lo que sea”.

Hasta el momento, Gala Montes ha guardado silencio ante esta nueva postura, mientras que Valeria Santaella tampoco se ha pronunciado sobre las declaraciones de su hermano.

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