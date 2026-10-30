Mamá de Gala Montes responde a las acusaciones de presunto robo, ¿reaccionó a la cirugía de Beba?

La familia de Gala Montes sigue siendo el centro de la conversación en redes sociales. En esta ocasión, por dos razones: las acusaciones de robo que hizo la actriz contra su madre, Crista Montes, y la reciente hospitalización de Beba Montes, hermana mayor de Gala.

Hace algunas horas, la señora Crista subió un contundente mensaje acerca de los señalamientos de su hija menor. ¿También se pronunció ante la reciente cirugía de Beba? Te contamos qué dijo.

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Las hermanas Montes no hablan con su mamá / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes dice que su mamá, Crista Montes, le robó?

La relación entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, quedó fracturada en 2024. En aquel entonces, la señora contó a TVNotas que presuntamente su hija la despidió como mánager y la corrió de su casa por “malas influencias y psicólogos”.

En respuesta, la actriz dijo que su mamá la agredía de forma física y psicológica, además de que la explotaba laboralmente. Estos dichos fueron corroborados por su hermana Beba Montes. En tanto que Crista se ha defendido diciendo que sus hijas fueron quienes realmente la agredieron y que siempre vio por la carrera artística de Gala.

A partir de este momento, ambas se han visto enfrascadas en una guerra de dimes y diretes. Hace poco, la también cantante revivió el conflicto durante la promoción de su nuevo disco. Volvió a mencionar que su mamá no era buena y hasta resaltó que le robaba sus ganancias.

Según dijo, la verdadera molestia de la señora es que se independizara y prefiriera manejar su carrera sola. También ha dicho que no la cuidó mientras trabajaba en el medio durante su infancia y hasta mostró pruebas de que su madre registró su nombre ante el IMPI sin su autorización, por lo que tuvo que luchar mucho para poder tenerlo de vuelta.

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La familia Montes se separó en 2024 / Redes sociales

Mamá de Gala Montes comparte mensaje sobre las acusaciones de presunto robo que ha enfrentado

A través de redes sociales, la mamá de Gala Montes compartió un mensaje haciendo referencia a las acusaciones de robo que ha enfrentado. Mediante Instagram, reposteó un video sobre el dinero que deberían ganar las amas de casa junto al siguiente texto:

“Resulta que la que robó fui yo ante los ojos de una tal Marifer y de muchos espectadores, pero resulta que nadie saca pruebas”. Crista Montes

Si bien no mencionó el nombre de Gala, para muchos quedó más que claro que era un mensaje dirigido principalmente a la actriz, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que supuestamente su madre le quitaba su dinero.

Cabe mencionar que, en las últimas semanas, la señora ha hecho una serie de declaraciones polémicas acerca de los señalamientos de su hija Gala. En una ocasión, afirmó que la también cantante tenía éxito gracias a ella y a todo lo que hizo para que fuera famosa.

Crista Montes se defiende de las acusaciones de robo / Redes sociales

¿Por qué Beba Montes está en el hospital y qué dijo Crista Montes al respecto?

Beba Montes, quien también está distanciada de Crista y Gala Montes, contó hace poco que se sometería a una liposucción. A través de redes sociales, ha compartido su proceso y hace unas horas señaló que había salido de cirugía, asegurando que todo había salido bien.

“Ya salimos, todo espectacular. Gracias por sus mensajes y sus buenas vibras. Ahora solo queda la recuperación, que es la parte más importante, gracias a mi citzelechuga por cuidarme con tanto amor y dedicación”. resaltó.

Hasta el momento, su madre Crista no se ha pronunciado al respecto. En tanto que los fans de Beba le desearon todo lo mejor en su recuperación.

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