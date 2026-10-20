Mamá de Gala Montes se defiende tras ser exhibida por “robarle el nombre” a la actriz: “Gente tonta”

Un nuevo capítulo se escribe en la guerra de declaraciones entre Gala Montes y su madre, Crista Montes. Hace unas horas, la actriz exhibió a su mamá por aparentemente haber registrado su nombre ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) sin su consentimiento.

Muy fiel a su estilo, la señora Crista usó sus redes sociales para lanzar una serie de reflexiones que, para muchos, podrían ser su postura ante las nuevas declaraciones de su hija. Te contamos qué está pasando.

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Mamá de Gala Montes habría registrado el nombre de la actriz sin su consentimiento / Redes sociales

¿Crista Montes registró el nombre de Gala Montes ante el IMPI sin autorización de la actriz?

Para nadie es un secreto que, desde 2024, la relación entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, ha sido pésima. Justo cuando se creía que las cosas entre las dos se habían calmado un poco, en los últimos meses se han enfrascado en una batalla de dimes y diretes.

Recientemente, la actriz compartió una imagen que confirmaría que doña Crista registró su nombre ante el IMPI en 2018. En el post, Gala destaca que, al parecer, esto se hizo sin su consentimiento, justo cuando cumplió 18 años.

También indicó que, tras una “larga batalla”, logró “recuperar su nombre”. Aseguró que hacía público esto con la intención de evidenciar cómo su propia familia habría “vulnerado sus derechos”.

“Durante años, algo que formaba parte de mi identidad estuvo fuera de mis manos. Hoy, en 2026, después de un largo camino, finalmente logré recuperarlo. No comparto esto para generar polémica ni para convertir mi historia en un espectáculo. Lo comparto porque detrás de muchas puertas cerradas hay historias familiares que nadie imagina, y porque a veces cuesta mucho trabajo reconocer que alguien de quien esperabas protección también puede vulnerar tus derechos”. Gala Montes

Señaló estar muy contenta de “recuperar algo que le pertenece y haber podido decidir por ella misma”, deseándole a su audiencia que jamás tenga que luchar por “su voz”.

“Comparto esta parte de mi historia porque sé que hay personas que todavía están intentando recuperar su voz, su libertad o el derecho a construir una vida propia. Ojalá nunca tengan que luchar por recuperar algo que jamás debieron perder”, concluyó.

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El mensaje de Crista Montes tras ser exhibida por “robarle el nombre” a Gala Montes

Tras la revelación de Gala Montes, su madre, Crista Montes, reposteó una serie de reflexiones sobre gente que critica y personas que deciden ventilar sus problemas en público. Junto a los videos, puso algunas opiniones como:

“Claro, gente tonta que opina”

“Así es, sabételo muy bien porque tú también lo vas a necesitar (a Dios). Te acuerdas de mí”

“Ya lo dice aquí: Sana en privado… Se te está olvidando brillar… brilla”

Si bien no mencionó nombres, sus publicaciones fueron interpretadas como una especie de indirecta para su hija Gala, quien ha expuesto en múltiples ocasiones el maltrato que habría sufrido por parte de Crista.

Toda esta situación ha generado opiniones divididas. Algunos internautas respaldan a Gala, mientras que otros consideran que la joven debería “respetar a su madre” sin importar los errores que haya cometido en el pasado.

Mamá de Gala Montes se defiende en redes sociales / Redes sociales

¿Crista Montes maltrató a Gala Montes durante su infancia?

En varias ocasiones, Gala Montes ha asegurado haber sufrido maltrato físico y psicológico por parte de su madre, Crista Montes. Según la actriz, su progenitora también la explotaba laboralmente y hasta le llegó a robar dinero.

Hace unos días, la joven compartió una nota que, al parecer, habría escrito Crista en el pasado. En dicho escrito, la señora la llama “prostituta”. En respuesta, esta última dijo que aparecerían más textos de este estilo. De igual forma, ha señalado que su hija es una “buena actriz”.

Cabe mencionar que Beba Montes, hermana de la actriz, ha respaldado que su madre, supuestamente, sí era maltratadora. Este habría sido el motivo por el que ambas decidieron alejarse de ella.

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