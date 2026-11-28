Hace unos días, trascendió la versión de que Gala Montes habría ingresado a un centro de rehabilitación, luego de varios meses de polémicas y especulaciones sobre su estado de salud emocional.

No cabe duda de que ha sido un año complicado para la actriz, por lo que algunos compañeros y amigos del medio, como Mario Bezares, le han expresado su apoyo de distintas maneras. Sin embargo, la familia Bezares fue un paso más allá al demostrarle que la considera parte de su círculo más cercano.

Por ello, Brenda y Mario Bezares hicieron una invitación abierta a Gala y le ofrecieron las puertas de su hogar para que pase algunas de las fechas más importantes del año junto a ellos.

¿Qué dijo la familia Bezares sobre Gala Montes? Te contamos.

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Gala Montes enfrentó muchas polémicas en 2026 / Redes sociales

¿Cómo es la relación entre Mario Bezares y Gala Montes?

La relación entre Mario Bezares y Gala Montes se fortaleció durante su participación en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, donde ambos compartieron espacio.

Ambos formaron parte del mismo equipo y desarrollaron una buena relación, por lo que Mario llegó a mostrarle su cariño y apoyo a Gala. Desde entonces, el conductor ha expresado que le tiene un aprecio especial, por lo que no ha dudado en manifestarle su apoyo ante las situaciones complicadas que ha enfrentado.

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Gala Montes y Mario Bezares en ‘La casa de los famosos México’ / Redes sociales

¿Qué opinan Mario y Brenda Bezares sobre las recientes polémicas de Gala Montes?

En un reciente encuentro con los medios, Brenda y Mario Bezares revelaron que aún mantienen contacto constante con los integrantes del ‘Team mar’, incluida Gala Montes.

Al hablar sobre las situaciones complicadas que ha enfrentado la actriz últimamente, Mario y Brenda salieron en su defensa y señalaron que es una mujer joven que está atravesando distintas experiencias de vida. Asimismo, consideraron que cuenta con las habilidades y capacidades necesarias para afrontar estos momentos y reiteraron el cariño que le tienen.

“Tiene 26 años. son cosas y momentos. Ella es muy inteligente, es una mujer totalmente cabal, hecha y derecha. Lo único que te puedo decir es que la amamos.” Mario Bezares

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Mario y Brenda Bezares / Redes sociales

¿Gala Montes pasará Navidad con la familia Bezares?

Como parte de sus declaraciones, Brenda Bezares reveló que invitaron a Gala Montes a pasar las fiestas decembrinas con ellos, tanto Navidad como Año Nuevo.

Sin embargo, no confirmó que la actriz vaya a acompañarlos, pues explicó que todo dependerá de la agenda de Gala y de si acepta la invitación. Hasta el momento, la actriz no ha hecho declaraciones sobre si pasará estas fechas con la familia Bezares.

“Está invitadísima a a pasar navidad y año nuevo Gala con nosotros. Si es así y si su agenda se lo permite, tendremos a Gala en nuestra casa celebrando Navidad” Brenda Bezares

Brenda y Mario han estado al pendiente de Gala Montes, especialmente después del distanciamiento que ha tenido con su mamá y su hermana.

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