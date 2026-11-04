Mario Bezares reacciona a las crisis de Gala Montes; destapa su verdadero estado tras el estreno de ‘La mala’

En medio de la polémica entre Gala Montes y su mamá a raíz del éxito de ‘La mala’, Mario Bezares confesó en un encuentro con la prensa que está por reunirse con la actriz y cantante tras haberse mantenido alejado de la controversia que la rodeó a raíz de La casa de los famosos México 2026. ¡Te contamos los detalles!

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Mario Bezares confiesa la verdad de Gala Montes tras éxito de ‘La mala’. / Redes sociales

¿Por qué el lanzamiento de ‘La mala’ de Gala Montes ha generado polémica?

Previo al lanzamiento de ‘La mala’, Gala Montes exhibió el cruel mensaje que su mamá le habría escrito cuando era niña, lo que generó la reacción inmediata de Crista Montes, quien días después fue acusada de querer ‘robarle’ el nombre artístico a su hija.

A través de sus redes, la intérprete de ‘Tacara’ dio a conocer que había ganado la batalla contra su mamá al recuperar su nombre artístico, el cual habría permanecido registrado a nombre de Crista Montes pese a que ya es mayor de edad.

Ambas revelaciones por parte de Gala Montes no solo encendieron la polémica en redes, también generaron preocupación en algunos usuarios, por lo que las recientes declaraciones de ‘Mayito’ han generado una ola de reacciones positivas.

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Mario Bezares confiesa la verdad de Gala Montes tras éxito de ‘La mala’. / Redes sociales

¿Cómo se encuentra Gala Montes actualmente, según Mario Bezares?

En un reciente encuentro con la prensa, Mario Bezares, quien hizo equipo con Gala Montes cuando coincidieron en La casa de los famosos México, compartió que está por reunirse con la actriz y cantante, quien asegura se encuentra bien tras el éxito de ‘La mala’, su más reciente sencillo.

“Todo bien, ahí está con su estreno de ‘Yo soy la mala’, que le está yendo maravillosamente bien. Lo más seguro es que la vaya yo a ver para el día 18 o 19 de noviembre. Nos vamos a juntar para cenar y platicar con ella, pero ahí anda”, explicó ‘Mayito'; mientras que solo el estado actual de Montes, señaló que la percibe más tranquila que antes.

“La veo mucho más tranquila, mucho más serena. No he tenido oportunidad de platicar mucho con ella; simplemente a través de WhatsApp y a través de las redes nos saludamos y me dice: ‘Estoy bien, pa, estoy muy bien’. Le creo que está bien”. Mario Bezares

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¿Por qué Mario Bezares se había mantenido alejado de la polémica que rodea a Gala Montes?

Cabe mencionar que no es la primera vez que Mario Bezares es cuestionado sobre las controversias que rodean a Gala Montes. Anteriormente, compartió en ‘De primera mano’ que, por cuestiones de trabajo, no estaba al tanto de todo lo que había pasado con la actriz a raíz de su participación en La casa de los famosos México.

Sin embargo, manifestó sus deseos de reencontrarse con su ‘hija’ luego de que Brenda Bezares también hizo público que Gala Montes siempre contaría con el apoyo de su familia y las puertas de su casa se mantendrían abiertas. “Estoy asombrado, pero pues necesito platicar con mi hija para que me ponga al tanto de qué está pasando, qué está sucediendo”, expresó Mayito.

Hasta el momento, Gala Montes no se ha pronunciado sobre el supuesto reencuentro con Mario Bezares, pero en redes se mantiene activa con la promoción de ‘La mala’. ¿Será el fin de las polémicas?

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