¿Mario Bezares estuvo en riesgo de morir? Cuenta cómo SOBREVIVIÓ a lo que pasó en Tlatelolco en 1968: “Me salvé”

En los últimos días, Brenda Bezares estuvo hospitalizada durante tres días debido a una complicación relacionada con la bilis, que también afectó su ritmo cardíaco.

Casi al mismo tiempo, su familia volvió a generar conversación luego de que Mario Bezares compartiera un testimonio sobre uno de los episodios más impactantes que vivió durante su infancia.

En una plática con el creador de contenido Melo Montoya, el ganador de ‘La casa de los famosos México’ recordó que fue testigo de la matanza de Tlatelolco en 1968, y relató cómo vivió aquellos momentos junto a su familia.

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Mario Bezares / Redes sociales

¿Por qué Mario Bezares estuvo en Tlatelolco en 1968?

Mario Bezares estuvo en Tlatelolco durante la matanza del 2 de octubre porque vivía con su familia en una unidad habitacional cercana a la Plaza de las Tres Culturas, donde ocurrió la represión estudiantil.

“1968, yo tenía nueve años. Vivía yo en Tlatelolco, en la tercera unidad, cerca de las Tres Culturas”, contó ‘Mayito’.

Durante su invitación al pódcast de Melo Montoya, el conductor recordó que tenía apenas nueve años y que, aquel día, se encontraba jugando fútbol con otros niños cuando vio pasar a los soldados.

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Mario Bezares / Redes sociales

¿Cómo vivieron Mario Bezares y su familia los momentos más difíciles del movimiento estudiantil de 1968?

2 de octubre de 1968, Mario Bezares estaba jugando fútbol con sus amigos cuando vio todo, por lo que subió corriendo a su departamento para avisarle a su papá. Esto también ocurrió cuando su mamá estaba embarazada del menor de sus hermanos.

Cuando comenzaron los disparos, la familia de ‘Mayito’ cerró las puertas y ventanas, apagó las luces y se refugió dentro del departamento para protegerse.

Según relató ‘Mayito’, comenzaron a tocar las puertas de los departamentos, por lo que su papá ordenó que no abrieran a nadie. Mientras permanecían encerrados, escucharon las detonaciones y vieron cómo los estudiantes corrían buscando dónde resguardarse.

“Estábamos echando ahí la cascarita y de repente vemos...Me dice mi hermano: ‘Vamos a avisarle a papá’ y subimos corriendo (...) De repente se oyen los balazos. Mi mamá estaba embarazada del último de mis hermanos, de Alberto. Nos asomamos por la ventana, vemos una ola de estudiantes corriendo y dice mi mamá ‘Vaya, ya se van’. Pero cuál, la ola se regresó porque en Antonio Caso había tanques” Mario Bezares

Uno de los momentos que más lo marcó ocurrió cuando, al parecer, dispararon contra una lámpara para dejar la zona a oscuras. Fue entonces cuando una bala entró por la ventana de su departamento y terminó incrustada en el techo de la sala. La familia permaneció en el suelo y a oscuras durante varias horas, mientras continuaban los disparos en los alrededores.

“Yo creo que quisieron apagar un farol del cuadro y entra el balazo, se incrustó en el techo del departamento” Mario Bezares

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Mario se salvó de este evento... https://t.co/GJOKp3ZgLY — Melo Montoya Chávez (@MeloMontoya) October 17, 2026

¿Qué hizo la familia de Mario Bezares después del 2 de octubre?

Al día siguiente, Mario Bezares y su familia descubrieron que la zona continuaba sitiada y que los comercios estaban cerrados.

Según recordó el conductor, cuando salieron a buscar pan, se dieron cuenta de que la situación seguía siendo complicada.

Por el temor de permanecer en el lugar, su papá tomó la decisión de llevar a toda la familia a casa de un tío en la colonia Narvarte.

Allí estuvieron refugiados durante aproximadamente 15 días, hasta que finalmente pudieron regresar a su departamento en Tlatelolco.

En tiempos recientes, aunque ya no tiene tantas apariciones públicas, Mario Bezares ha generado conversación cuando dijo que quería hablar con Gala Montes.

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