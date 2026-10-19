¿Brenda Bezares casi muere? Revelan que fue hospitalizada de emergencia y temieron que necesitara un marcapasos

Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, causó preocupación luego de que una cuenta de espectáculos asegurara que atravesó una delicada situación de salud durante el fin de semana. Según lo difundido, la cantante habría terminado hospitalizada de emergencia. Sin embargo, la propia Brenda no ha confirmado públicamente esta información. ¿De dónde surgió la alarmante versión?

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Mario Bezares y Brenda Bezares / Redes sociales

¿Qué le pasó a Brenda Bezares y por qué aseguran que fue hospitalizada de emergencia?

Brenda Bezares presuntamente habría sido hospitalizada de emergencia, según una publicación de la cuenta de espectáculos Doña Carmelita, que dio a conocer la supuesta complicación médica de la esposa de Mario Bezares.

De acuerdo con dicha versión, la cantante presuntamente habría regresado de España y, tras un fuerte disgusto relacionado con asuntos familiares y domésticos, presuntamente comenzó a experimentar un intenso dolor de estómago que presuntamente requirió atención hospitalaria.

La cuenta aseguró que Brenda Bezares presuntamente no tiene vesícula y relacionó el supuesto malestar con el coraje que habría experimentado: “POR UN CORAJE CASI SE MUERE!! La que estuvo hospitalizada de emergencia este fin de semana pasado fue BRENDA BEZARES, pues regresando de España hizo un fuerte coraje por cuestiones familiares y domésticas, y como ella no tiene vesícula, pues el tremendo CORAJE tuvo sus consecuencias, por un insoportable dolor de estómago.”

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¿Brenda Bezares habría necesitado un marcapasos tras sufrir un fuerte dolor de estómago?

Brenda Bezares presuntamente presentó una alteración cardíaca durante su supuesta hospitalización, de acuerdo con la información compartida por Doña Carmelita.

La cuenta sostuvo que el dolor abdominal habría sido tan fuerte que requirió el uso de morfina y que, posteriormente, su corazón presentó una alteración. Según su relato, los especialistas presuntamente habrían contemplado intervenirla para colocarle un marcapasos.

“El dolor era tanto que tuvieron que inyectarle morfina y su corazón se alteró, al punto que estuvieron a punto de intervenirla y colocarle un marcapasos”

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¿Cómo está Brenda Bezares hoy y qué ha dicho sobre su supuesta hospitalización?

Presuntamente, Brenda Bezares estaría recuperándose en su casa, según aseguró la cuenta Doña Carmelita, después de la presunta emergencia médica que habría vivido durante el fin de semana.

“Afortunadamente ya se encuentra en su casa, en franca recuperación”.

Hasta el momento, Brenda Bezares no ha emitido declaraciones públicas que confirmen o desmientan la supuesta hospitalización.