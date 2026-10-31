¿Mario Bezares demandó a Shanik Berman? Revela los fuertes comentarios que hizo en su contra, VIDEO

Luego de la reciente controversia que vivió Shanik Berman en La casa de los famosos México al ‘insultar’ a Memo Schutz, la periodista de ‘Hoy’ acudió al programa ‘Fonda los amigos’ de Mayito, donde se sinceró sobre si en algún momento se ha visto en problemas por sus declaraciones. ¿Enfrentó demandas? ¡Te contamos los detalles!

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Shanik Berman rompe el silencio sobre su polémica con Mayito. / Redes sociales

¿Por qué Shanik Berman le ofreció disculpas a Memo Schutz durante LCDLFM?

Durante una de las galas a las que Shanik Berman acudió como panelista de La casa de los famosos México, cuestionó la manera de jugar de Memo Schutz, pero lanzó algunos comentarios que generaron polémica.

“Es un pend***. Memo Schutz, no puedo creer que seas comentarista de deportes, no entiendes nada; bueno, a lo mejor sí entiende, pero solo de futbol”, comentó Shanik, pero tan solo unas horas después pidió disculpas ante la ola de comentarios por parte de los seguidores del reality show 24/7.

Caso similar vivió con Mario Bezares, ya que antes de conocerlo tiró varios comentarios en su contra sin saber lo que viviría después con su familia y cómo cambiaría por completo su perspectiva sobre ‘Mayito’. ¿Tuvo problemas legales?

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Shanik Berman rompe el silencio sobre su polémica con Mayito. / RS

¿Shanik Berman estuvo a punto de ser demandada por Mario Bezares?

Durante la reciente participación de Shanik Berman en el programa ‘Fonda los amigos’ de Mario Bezares, la colaboradora de ‘Hoy’ fue cuestionada sobre si en algún momento ha enfrentado una demanda. Con el humor que la caracteriza, respondió sarcásticamente que ‘Mayito’ estuvo a punto de hacerlo.

Pese a que aseguró que no ha tenido ningún problema legal, recordó que antes de volverse a encontrar con Bezares habló muy mal de él, pero se arrepintió de todas sus palabras cuando uno de sus hijos se acercó a ella y no mostró tener rencor alguno por sus comentarios.

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Shanik Berman rompe el silencio sobre su polémica con Mayito. / IG: @shanikberman

¿Qué le dijo el hijo de Mario Bezares a Shanik Berman?

Según contó Shanik Berman, quien suele causar polémica por sus comentarios en el programa ‘Hoy’, llegó a llamar ‘hipócrita’ a Mario Bezares, pero aun así el hijo de ‘Mayito’ la llamó ‘tía Shanik’ cuando la vio, lo que la hizo ver lo hermosas personas que son él y su familia.

“Tú nunca me desmentiste, pero el día después de que yo dije: ‘Creo que sí lo puso y la ching** y no sé qué, que es culpable de todo. Cabr*n, hipócrita y no sé qué’. Vi a tus hijos, vi al chiquito, y me ve y me dice: ‘Tía Shanik’ y me abraza. Eso es lo que es ser una persona preciosa”. Shanik Berman

En respuesta, ‘Mayito’ señaló: “Nosotros no guardamos rencor, ni odio ni nada de eso”, a lo que Berman agregó: “Son unos caballerazos”. Su anécdota generó cientos de comentarios positivos para ambos, pero dejó en intriga a algunos internautas sobre los posibles problemas legales de Shanik Berman.

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