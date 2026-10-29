Shanik Berman confronta a Azalia ‘la Negra’ por comentario sobre la muerte de su hijo: “Dijiste que me lo merecía”

Tras ser la séptima eliminada de ‘La granja VIP 2026’, Azalia Ojeda ‘la Negra’ ha sido invitada a diversos programas para hablar de su experiencia en el reality. Recientemente, asistió al podcast de Shanik Berman, quien no dudó en reclamarle por unas polémicas declaraciones que supuestamente habría dado sobre la muerte de su hijo. Te contamos qué pasó.

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Shanik Berman entrevistó a Azalia / Redes sociales

¿Cuándo murió el hijo de Shanik Berman?

Uno de los episodios más dolorosos en la vida de Shanik Berman ha sido la muerte de su hijo Daniel, cuando este apenas tenía 19 años. El hecho ocurrió en 2004. El joven iba manejando por las calles de la Ciudad de México junto a una amiga cuando otro coche lo impactó.

De acuerdo con lo que se reportó en aquel entonces, el segundo conductor iba en estado de ebriedad. Si bien su acompañante no sufrió lesiones graves, el hijo de la periodista falleció por un fuerte golpe en la cabeza.

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2024’, Berman le contó a Adrián Marcelo que se encontraba en un viaje de trabajo en ese momento. Estaba durmiendo cuando una colega suya le habló por teléfono para preguntarle si realmente su hijo había fallecido.

Al principio, no creyó la noticia y pensó que todo se trataba de un rumor malicioso, por lo que colgó la llamada y se durmió de nuevo. Horas después, su esposo la contactó para confirmar lo ocurrido. Ante esto, ella no dudó en abordar el primer vuelo y regresar a la capital.

En múltiples ocasiones, Shanik ha manifestado que aún resiente la pérdida de su vástago. Si bien ha aprendido a sobrellevarla gracias a su esposo e hija, reconoce que el dolor siempre seguirá allí.

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Muerte del hijo de Shanik Berman / Redes sociales/Archivo TVNotas

Azalia Ojeda ‘la Negra’ y el polémico comentario que habría hecho sobre la muerte del hijo de Shanik Berman

Previo a conversar con Azalia Ojeda ‘la Negra’ sobre su estancia en ‘La granja VIP 2026’, Shanik Berman le preguntó directamente si había dicho que se “merecía” la muerte de su hijo Daniel.

“¿Verdad que cuando falleció mi hijo Danielito tú dijiste que qué bueno, que me lo merecía?”. Shanik Berman

En respuesta, la influencer negó esto. Incluso le recordó que estuvo con ella en esa época, ya que las dos trabajaban juntas en ‘La Oreja’. La periodista sostuvo haber recibido información de que realmente dijo ese mal comentario.

“Lo que pasa es que a lo mejor no te acuerdas, fue hace mucho tiempo, sé que el dolor es latente y no se olvida nunca porque es un hijo, pero en ese tiempo nosotras trabajábamos en ‘La Oreja’ y ese día estabas muy consternada por lo que había pasado y gente de la producción fuimos a acompañarte”, expresó.

¿Azalia Ojeda ‘la Negra’ se disculpó con Shanik Berman por un supuesto comentario polémico sobre la muerte del hijo de la periodista?

Azalia Ojeda ‘la Negra’ siguió insistiendo en que jamás se “burló” de la muerte del hijo de Shanik Berman. Cerró el tema recordando que apoyó mucho a la periodista en ese momento tan difícil y afirmando que, como madre, se solidariza con el dolor que debe seguir sintiendo.

“Quiero decirte algo y cerrarlo, que sea un tema que cerremos tú y yo, la gente siempre es muy malintencionada y quiero decírtelo aquí contigo de frente y creo que tú no eres una mujer tonta y lo sientes. Yo, porque soy mamá, tengo mucha empatía en esos temas, jamás en la vida podría decir algo así. Siento mucho por lo que pasaste porque yo estuve contigo, te vi cómo te derrumbaste y jamás podría haber dicho algo así”, manifestó.

Por su parte, Berman agradeció las palabras de Ojeda y mencionó que había pasado dos décadas pensando que la famosa sí se había expresado de esa forma sobre el fallecimiento de su hijo.

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