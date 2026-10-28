Niurka será la próxima eliminada de La granja VIP 2026, aseguran; destapan presunto chantaje de Natalia Alcocer

En las últimas semanas, se ha especulado que existe fraude dentro de ‘La granja VIP 2026’. Según las especulaciones, la producción del show estaría “moviendo los hilos” para beneficiar a ciertos participantes, principalmente a aquellos que integran la llamada ‘Resistencia’ (Manelyk, Kunno, la Bebeshita y Mono Osuna).

Las teorías sobre una supuesta “manipulación” se han visto reforzadas por dos fuertes rumores: la posible salida de Niurka Marcos y el presunto chantaje de Natalia Alcocer hacia la producción. Te contamos los detalles.

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Niurka Marcos quedaría fuera de ‘La granja VIP 2026', aseguran / Redes sociales

La posible eliminación de Niurka de ‘La granja VIP 2026’

Como se sabe, Niurka Marcos es una de las nominadas de esta semana en ‘La granja VIP 2026’. Esto, después de haber perdido su duelo frente a Ivonne Montero. La cubana está en la placa junto a Rafa Mercadante y Natalia Alcocer.

Aunque todavía la tabla de nominación no está definida, pues todavía falta la ‘Asamblea’, el juego por la salvación y el viernes de traición, se ha dicho que, presuntamente, la famosa sería la próxima eliminada del show.

La especulación se desató después de un comentario dicho por Ivonne. Durante una plática sincera con Rafa Mercadante, la actriz sostuvo que su colega saldría del reality “este fin de semana”.

Ivonne Montero “Ella está clavada y este fin se va. Si no pasa otra cosa, pues, por todo lo que aconteció”.

Aunque algunos interpretaron sus palabras como una forma de expresar su deseo de que la gente la sacara del show, muchos consideran que fue una señal que confirmaría que realmente todo estaría “arreglado por producción”.

Cabe mencionar que, en los últimos días, ha rondado una supuesta lista en la que se especifica cuál sería el presunto orden en el que los granjeros saldrían. Dicho listado, aparentemente, se ha cumplido hasta el momento e indica que el próximo eliminado sería Fernando Lozada.

En el caso de Niurka Marcos, se lee que supuestamente llegaría a la gran final. Quedaría en segundo lugar, mientras que la ganadora sería Manelyk González, de quien se ha dicho que es la supuesta protegida de la producción.

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Chisme chisme Omg 😧 Ivonne acaba de decir que este fin sale Niurka. A la M…. Que buenos chismes. #TeamDisfuncionales #LaGranjaDeKevyn https://t.co/6HYbSBQdYH — Liliana Priestly ❤️💙 (@NinacidPa) October 28, 2026

¿Por qué se dice que Natalia Alcocer supuestamente intentó chantajear a la producción de ‘La granja VIP 2026’?

Otro tema que ha llamado mucho la atención esta semana dentro de ‘La granja VIP 2026’ ha sido la crisis de ansiedad que habría sufrido Natalia Alcocer. El pasado martes 27 de octubre, se viralizó un video en el que se podían escuchar los gritos de la actriz desde el entrevistadero.

Durante la gala de ese día, se explicó que sí había tenido una crisis, pero que fue atendida por los médicos del reality y estaba muy bien.

Luego de esto, el periodista Gabo Cuevas reportó que, presuntamente, el ataque que tuvo realmente le dio después de haber discutido con la producción. Y es que ella exigió que la dejaran comunicarse con su expareja, Michael.

Según el comunicador, Natalia presuntamente sigue muy “enamorada” de su ex, quien actualmente está al cuidado de sus hijas y de su negocio.

“Exigió hablar con su ex…Me cuentan que ayer ella se agarró con producción porque le pareció que la dinámica que hicieron antier… ella sintió que la producción la hizo para dejarla como una mujer migajera, que le está siguiendo la bota al hombre… Está preocupadísima por cómo la ve el papá de su hija”. Natalia Alcocer

Si bien no dio más detalles, dijo que la familia de Alcocer sí fue buscada para que la tranquilizaran. No contó si realmente sus allegados o su ex pudieron hablar con ella.

Natalia Alcocer se peleó con la producción, asegura Gabo Cuevas / Redes sociales

¿Quién fue la última expulsada de ‘La granja VIP 2026’?

La séptima eliminada de ‘La granja VIP 2026’ fue Azalia Ojeda ‘la Negra’. En redes sociales, se ha puesto en duda si realmente salió por decisión del público o por la producción.

De acuerdo con el programa ‘Vaya, vaya’, Azalia realmente sí iba baja en las votaciones y, probablemente, su salida se vio influida por la fuerte discusión que tuvo con Rafa Mercadante. Y es que la influencer insultó a sus hijas.

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