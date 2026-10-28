Romina Marcos revela qué va a terapia de pareja con Laura Salazar, ¿Problemas en el paraíso? “Conoces a la persona”

Además de cargar con el pesos de ser hija de una de las personalidades públicas más polémicas en México y Latinoamérica, Romina Marcos, ‘retoño’ de Niurka, ha sido fuertemente criticada en redes por su aspecto físico, y desafortunadamente también por la relación que tiene con la doctora e influencer, Laura Salazar.

Hablando de la última, Romina ha revelado de manera pública que ambas están yendo a terapia de pareja, declaración que sin duda encendió las alarmas, ¿están a punto de separarse? Aquí te compartimos los detalles.

Laura Salazar, novia de Romina Marcos / IG

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Romina Marcos, ¿enfrenta una crisis de pareja con Laura Salazar?

En su más reciente encuentro con la prensa, la hija de Niurka Marcos fue cuestionada sobre su relación con la médica e influencer, Laura Salazar.

Al revelar que asisten a terapia de pareja se encendieron las alarmas, sin embargo, Romina Marcos reveló que esta decisión fue tomada por ambas desde una etapa muy temprana de su noviazgo, pues querían hacer las cosas bien para que la relación realmente fuera exitosa.

De acuerdo a sus dichos, Romina aseguró que está más enamorada que nunca, y que las cosas en su relación van de maravilla. Además, aprovecho para invitar a todos a que vayan a terapia de pareja como ella y Laura lo han estado haciendo por un largo tiempo.

“Cuando quieres hacer las cosas bien te tomas el tiempo, lo disfrutas, lo haces con paciencia, conoces a la persona (…) vamos a terapia de pareja desde los 3 meses de relación que sabíamos que íbamos a querer vivir juntas, dijimos ‘ok, vamos a vivir juntas pero terapia en pareja para conocernos’”, dijo Romina.

Finalmente, la hija de Niurka lanzó una recomendación a todo el mundo, asegurando que no es necesario esperarse a que las cosas estén mal con la pareja para tomar la decisión de ir a terapia: “y la verdad es que yo les recomiendo a todos allá en casita a que no se esperen a que su relación tenga problemas para ir a terapia en pareja, la terapia es algo primordial”.

Romina Marcos relación / Redes Sociales

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Romina Marcos y Laura Salazar, ¿a punto de llegar al altar?

Como era de esperarse, la prensa cuestionó a Romina Marcos sobre sus planes de dar el siguiente paso con la doctora Laura Salazar y casarse, una pregunta que de acuerdo a la actriz, siempre le hacen.

Para sorpresa de todos, Marcos reveló que los planes de boda aun no estaban contemplados para la pareja, y a manera de broma, le pidió a los reporteros que ya no le preguntaran eso porque esa es una decisión que ni siquiera está en el radar de la pareja:

“¡Siempre me preguntan eso! De una vez, todos, chicos, la boda todavía no ¿ok? O sea que ya no me pregunten esa, todavía no” Romina Marcos

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Romina Marcos y Laura Salazar buscan hacer crecer la familia

A pesar de que para muchos los planes de las jóvenes van a paso lento, hace algún tiempo, Romina Marcos reveló que ella y Laura ya han hablado sobre la posibilidad de convertirse en madres, incluso cuando esta era una decisión que ni siquiera estaba contemplada en la vida de la actriz: “Siempre había dicho que no, pero con Laura estoy diciendo que sí a todo lo que antes decía que no”.

Respecto a quien de las dos experimentaría el embarazo, Romina Marcos dijo que sería su novia, pues debido a su profesión, ella estaría interesada en vivir de primera mano todos los cambios en su cuerpo.

¿Cuando Romina Marcos y Laura Salazar podrían ser madres? Según detalles compartidos por la hija de Niurka, estos son planes a futuro, ¡esperemos que pronto den la noticia!