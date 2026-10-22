Laura Salazar, novia de Romina Marcos, ha sido confundida y tratada como hombre en espacios públicos, ¿explotó?

La relación de Romina Marcos, con recientes rumores de embarazo, con la reconocida y famosa doctora Laura Salazar, ha sido criticada en diversos momentos. Recientemente, es la médico quien habla sobre algunas de los señalamientos en su contra, uno de ellos, que “sea tratada como hombre”. ¿Cómo vive con eso?

Ella es la novia de Romina Marcos / Redes sociales

¿Cuándo comenzó el romance de Laura Salazar y Romina Marcos?

A finales de 2024 se dio a conocer públicamente que Romina Marcos y Laura Salazar eran pareja, y desde entonces su vínculo se consolidó rápidamente, mostrando varios momentos juntas en sus respectivas redes sociales.

Uno de los momentos más recordados de ambas fue el 21 de marzo de 2025, durante el primer concierto en solitario de Romina, realizado en el Foro 1869 de la Ciudad de México. Esa noche, Laura apareció en el escenario con un ramo de flores para darle una sorpresa a su novia.

La escena resultó conmovedora y terminó con un apasionado beso ante la audiencia, que respondió con gritos y aplausos.

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Laura Salazar y Romina Marcos / Redes sociales

Laura Salazar, novia de Romina Marcos, habla sobre los “tratos de hombre” que recibe

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas, Laura Salazar, novia de Romina Marcos, fue cuestionada sobre su modo de vida, y las continuas comparaciones con un hombre.

Ante esto, Laura no se dijo molesta, pero sí aseguró que trata de sacarle provecho a dicha situación:

Pues aprovechándolo, los hombres tienen un chorro de privilegios y pues a veces me salpican. Es que también, más que considerarme una mujer masculina, me considero una mujer libre. Qué mejor que ser una mujer libre, y aparte con privilegios de hombres. Yo lo veo como un plus. Laura Salazar

No todo es miel sobre hojuelas, ya que también habló sobre algunos aspectos negativos, mismos que salen cuando se encuentra en espacios públicos:

Lo más frecuente que me pasa del lado “negativo” es que quiero ir al baño de mujeres o al vagón de mujeres, y llega la guardia y me dice ‘ay, eso no es para hombres’. Laura Salazar

Sin embargo, el tono del video no fue de molestia, si no más bien del relato de varias de sus experiencias. ¿Conoces a alguien en esa situación?

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¿Quién es Laura Salazar y a qué se dedica la novia de Romina Marcos?

Laura Salazar es una médica cirujana y sexóloga nacida en Monterrey. Inició su carrera en el campo de la enfermería y más tarde siguió estudiando hasta graduarse como médico cirujana. Posteriormente se especializó en sexología clínica, con un interés particular en la salud y el bienestar femeninos.

Además de su labor en el ámbito médico, ha utilizado las redes sociales para llevar información sobre sexualidad a un público muy amplio: en TikTok supera los 5.8 millones de seguidores.

En 2023 obtuvo un Eliot Award, un reconocimiento a su trabajo como creadora de contenido y divulgadora de temas de sexualidad en México.

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