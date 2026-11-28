Parece que el amor le sonríe más que nunca a Alexis Ayala. El actor compartió imágenes de una escapada con Marietta Garza en Bacalar y dejó un mensaje que hizo suspirar a sus seguidores: para él, cada viaje junto a su novia es una auténtica luna de miel.

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Alexis Ayala feliz con su nueva novia Marietta Lux / Redes Sociales

¿Quién es Marietta Garza, la novia de Alexis Ayala?

Marietta Garza, también conocida en redes y en el mundo empresarial como Marietta Lux, es una empresaria originaria de Monterrey que ha ganado notoriedad pública desde que confirmó su relación con el actor mexicano.

La empresaria es propietaria de una tienda especializada en productos de lujo y, desde que comenzó su romance con Alexis Ayala, suele compartir instantáneas y videos de los viajes y experiencias que viven juntos.

A través de sus publicaciones, la pareja ha mostrado una relación cercana, llena de demostraciones de cariño y mensajes públicos de amor que rápidamente se vuelven virales entre sus seguidores.

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Ella es Marietta, la novia de Alexis Ayala / Redes sociales

¿Alexis Ayala y Marietta Garza viven una luna de miel en Bacalar? El actor presume su amor en redes

Alexis Ayala y Marietta Garza volvieron a dar de qué hablar tras compartir fotografías de una romántica escapada a Bacalar, Quintana Roo. El actor de 61 años mostró algunos de los momentos más especiales que vivió junto a su pareja, con quien hizo pública su relación amorosa en octubre pasado.

Además de las postales frente a la famosa Laguna de los Siete Colores, lo que más llamó la atención fue el mensaje que Alexis Ayala dedicó a la empresaria regiomontana, dejando ver que atraviesa una de las etapas más felices de su vida sentimental. “Cuando hay una conexión real, es imposible de ocultar. Amo cada momento contigo @mariettaggarza. Gracias por lo que somos juntos. Te amo Amore, una escapada contigo es una Luna de Miel”, escribió.

La pareja eligió Bacalar, uno de los destinos más emblemáticos de Quintana Roo, para disfrutar de unos días de descanso rodeados de naturaleza, paisajes paradisíacos y tranquilidad. El viaje también sirvió para reafirmar el sólido momento que vive su relación, algo que ambos han compartido constantemente con sus seguidores.

Alexis Ayala incluso volvió a expresar su agradecimiento por compartir esta experiencia con Marietta Garza. “Cine y amor en #Bacalar. Soy afortunado y agradezco cada día. Fue un viaje que servirá de antesala para muchos más, todos de tu mano @mariettaggarza”, publicó el actor, quien recibió cientos de comentarios de fans que celebraron verlo tan enamorado y feliz.

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Alexis Ayala y Marietta Garza

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Alexis Ayala y Marietta Garza?

La relación entre Alexis Ayala y Marietta Garza se hizo pública en octubre, varios meses después de que el actor anunciara oficialmente el final de su matrimonio con la actriz Cinthia Aparicio.

Tras la ruptura, ambas partes dejaron en claro que seguirían sus caminos por separado y que deseaban lo mejor para el otro, abriendo la puerta a nuevos comienzos en sus vidas personales.

Cuando confirmó su nuevo romance, Alexis Ayala compartió una profunda reflexión sobre el amor y la importancia de darse una nueva oportunidad sentimental después de experiencias difíciles.

Alexis Ayala “Aveces no entendemos la vida. Porque no nos entendemos a nosotros mismos. Pero la vida es sabia y Dios es generoso. Se dice que el amor es como una flor que hay que cuidar. Pero contigo encontré un mundo de flores y vegetación hermoso que crece y florece día a día. Tú y yo entendemos quiénes somos de dónde venimos y sin juzgarnos. Así que sí ‘ATRÉVETE CONMIGO’”.