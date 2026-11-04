Alexis Ayala y su novia presumen sospechosa “luna de miel” en Cancún: ¿Llegaron al altar a escondidas? VIDEO

Después de que Alexis Ayala festejara dos meses de noviazgo con Marietta, dejando entrever que su divorcio con Cinthia Aparicio quedó en el pasado, el actor y su pareja sorprendieron al aparecer juntos en una aparente “Luna de miel”, lo que generó sospechas de una posible boda. ¿Dieron un paso más en su relación? ¡Te contamos los detalles!

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Alexis Ayala desata rumores de boda con su novia tras subir imágenes de su “luna de miel”. / Redes sociales

¿Qué habían dicho Alexis Ayala y su novia Marietta sobre una posible boda?

Las fotografías difundidas por Alexis Ayala que generaron especulaciones sobre una posible ‘Luna de miel’ surgen después de que su novia Marietta descartara rotundamente llegar al altar con el ‘villano de las telenovelas’. En un reciente encuentro con la prensa, expresó:

“No se me antoja. Creo que 51 años míos y 61 de él, sabemos muy bien lo que queremos. Formar una familia muy estable, formar hijos, tanto los de él como los míos, que sean unas personas de bien y crear nietos juntos”. Novia de Alexis Ayala

Por su parte, el exhabitante de La casa de los famosos México dijo no descartar la posibilidad, pero señaló que por el momento buscaba disfrutar su relación. “En la vida hay que gatear, luego hay que caminar, luego hay que trotar, luego ya corres, ¿no?”.

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Alexis Ayala desata rumores de boda con su novia tras subir imágenes de su “luna de miel”. / Mezcalent, Redes sociales

¿Alexis Ayala y su novia se fueron de “luna de miel” tras descartar buscar una boda?

Semanas después de que Alexis Ayala se sincerara sobre la posibilidad de llegar al altar con su nueva novia, el actor sorprendió con una serie de fotos en las que aparece una cinta con el listo “Luna de miel”, lo que generó sospechas de que el intérprete de melodramas podría haber concretado una boda.

A través de su cuenta de Instagram, Ayala compartió una serie de fotos y videos acompañados por el texto: “Cada día una aventura. Cada día una vida nueva a tu lado, Marietta. La vida brilla a tu lado. Juntos somos luz. Te amo, amore”.

En la publicación no se confirma que Alexis Ayala y su novia hayan llegado al altar, pero sí dejan al descubierto que su relación va viento en popa con diversas fotos en las que se dejan ver disfrutando de su estancia en Cancún, pero no dan explicaciones sobre la cinta acompañada por el texto: “Luna de miel”.

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¿Quién es la novia de Alexis Ayala con la que se habría casado el actor?

Fue a principios de septiembre cuando Alexis Ayala presentó a su nueva novia a menos de un año de su divorcio con Cinthia Aparicio. Su aparición juntos se dio durante una de las galas de La casa de los famosos México, donde el actor presentó a Marietta como su compañera de vida.

“Están ahí, vinieron de Monterrey. Muy contento, la vida es para vivirse y para darte oportunidades; yo tengo todo el derecho. Se llama Marietta, estoy muy, muy feliz”. Alexis Ayala

Desde entonces, se han dejado ver juntos y enamorados en diversas publicaciones de redes; sin embargo, no han hecho publica una boda pese a sus recientes fotos y videos en redes. ¿Se casaron a escondidas?

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