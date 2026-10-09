Novia de Alexis Ayala ‘pelusea’ al actor, tras posibilidad de boda; hace tremendo comentario: “No se me antoja”

Después de que Alexis Ayala se sincerara sobre los planes que tiene con su nueva novia, la prensa recurrió a Marietta para cuestionarla sobre una posible boda con el ‘villano de melodramas’ tras dejar al descubierto su amor. ¿Están dispuestos a llegar al altar? ¡Aquí te contamos!

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¿Alexis Ayala llegará al altar nuevamente? / IG: @alexisayala

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre una posible boda con su nueva novia?

Luego de que Alexis Alaya se dejó ver junto a su nueva novia a menos de un año de su divorcio de Cinthia Aparicio, el exhabitante de La casa de los famosos México fue cuestionado sobre las posibilidades de llegar al altar una vez más.

“En la vida hay que gatear, luego hay que caminar, luego hay que trotar, luego ya corres, ¿no? Como en la escuela, empiezas por el kínder y terminas en una maestría o en un doctorado”. Alexis Ayala

Además de dejar claro que por el momento su prioridad es disfrutar su relación con Marietta y no tiene intenciones de llegar al altar a corto plazo, confesó que la independencia de su actual pareja fue lo que más le enamoró. “Tiene una independencia total, económica, emocional, laboral, familiar”, resaltó.

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Alexis Ayala disfruta de su relación con Marietta. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó la novia de Alexis Ayala a la posibilidad de casarse?

Tras las declaraciones de Alexis Ayala, la prensa captó a Marietta y la cuestionó sobre la posibilidad de llegar al altar con el actor. Sin titubeos, la empresaria aseguró que no está en sus planes; sin embargo, resaltó que ya existen planes en conjunto que son más sólidos debido a su edad.

“No se me antoja. Creo que 51 años míos y 61 de él, sabemos muy bien lo que queremos. Formar una familia muy estable, formar hijos, tanto los de él como los míos, que sean unas personas de bien y crear nietos juntos”. Marietta, novia de Alexis Ayala

Por otra parte, ante la versión de que Cinthia Aparicio, ex de Ayala, la habría presentado con el actor, Marietta se sinceró sobre el primer acercamiento que tuvieron mucho antes de convertirse en pareja:

“Fue como en realidad se hizo esta relación entre él y mía o cómo él me conoció a mí. Mi cuenta de Instagram es abierta como la de él, entonces el primer acercamiento que hubo en su momento fue porque él quería vender bolsas y yo se las vendí.” Marietta, novia de Alexis Ayala

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¿Qué dijo Alexis Ayala sobre su primer acercamiento con Marietta, su nueva novia?

La primera vez que Alexis Ayala se dejó ver junto a su nueva novia tras su divorcio de Cinthia Aparicio, confesó que su historia con Marietta comenzó hace más de 4 años, pero todo era por vía telefónica y no se conocían en persona.

“Nos conocimos en persona realmente hace un par de meses, pero teníamos mucho de conocernos en mensajes escritos, en mensajes de voz, llamadas telefónicas, videollamadas; luego la vida es muy sabia y las cosas fueron avanzando”. Alexis Ayala

Pese a que la pareja se ha dejado ver derrochando amor públicamente , ambos han aclarado que su prioridad a corto plazo no es llegar al altar, pero sí tienen una relación sólida y de respeto en la que ambos buscan crecer y acompañarse.

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