Alexis Ayala presenta a su nueva novia a menos de un año de su divorcio de Cinthia Aparicio; ¿es más joven que él?

Luego de que Alexis Ayala confirmara que tiene una nueva ‘compañera de vida’ tras su divorcio de Cinthia Aparicio, el actor sorprendió al dejarse ver junto a ella y hablar sin tapujos sobre su nueva relación. ¿Se terminó su historia con la actriz? ¡Te contamos los detalles!

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Alexis Ayala estrena romance. / IG: @alexisayala

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre una nueva pareja tras divorciarse de Cinthia Aparicio?

Luego de que Alexis Ayala confesara que está abierto a darse una nueva oportunidad en el amor, el actor reveló para los micrófonos del programa Hoy que tiene una nueva compañera de vida, a quien aún no llama pareja.

“Ya tengo una nueva compañera en mi vida; no es una nueva pareja, es una compañera que me está dando una paz que no había yo sentido en mucho tiempo porque tenemos cosas muy afines y pláticas que yo nunca había tenido en mi vida”. Alexis Ayala

Pese a que en la entrevista con el matutino mantuvo reservados varios detalles, el actor de melodramas como ‘Amar a muerte’ y ‘Lo que la vida me robó’ fue captado por la prensa con su misteriosa compañera. ¿Es más joven que él?

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¿Alexis Ayala estrena romance tras divorcio de Cinthia Aparicio? / Mezcalent, Canva

¿Quién es la nueva novia del actor Alexis Ayala?

Después de su inesperada visita a los habitantes de La casa de los famosos México 2026, Alexis Ayala se sinceró sobre la mujer que lo acompañó a la gala del reality 24/7 y dijo estar muy feliz de poder compartir a su lado.

“Están ahí, vinieron de Monterrey. Muy contento, la vida es para vivirse y para darte oportunidades; yo tengo todo el derecho. Se llama Marietta, estoy muy, muy feliz”. Alexis Ayala

El exhabitante de LCDLFM no quiso llamarla ‘nueva pareja’ y eligió decir que es una compañera de vida, pues aseguró que le regala una paz que no había conocido antes. “Hay una madurez, hay una mujer entera y, como dicen en AA, solo por hoy”.

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¿Alexis Ayala ya tiene novia? / Redes sociales

¿Cómo conoció Alexis Ayala a Marietta, su nueva ‘compañera de vida’?

Durante su misma entrevista para Televisa Espectáculos, Alexis Ayala compartió que su historia con Marietta comenzó hace cuatro años, pero en ese entonces solo era de negocios y a distancia. Tras su divorcio de Cinthia Aparicio, se conocieron hace unos meses.

“Nos conocemos hace 4 años, 4 años y medio; hicimos algo de negocios juntos, todo vía telefónica; no nos conocíamos en persona. Nos conocimos en persona realmente hace un par de meses, pero teníamos mucho de conocernos en mensajes escritos, en mensajes de voz, llamadas telefónicas, videollamadas; luego la vida es muy sabia y las cosas fueron avanzando”. Alexis Ayala

El actor de telenovelas no compartió la edad de su ‘compañera de vida’ y tampoco dio detalles sobre su relación, pero por sus declaraciones se especula que viven en diferentes estados. Por ahora, Alexis Ayala no ha vuelto a hablar sobre el tema y gran parte de la identidad de su pareja permanece oculta.

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