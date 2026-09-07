Alexis Ayala tiene nueva compañera de vida: Tras su divorcio de Cinthia Aparicio, ¿confirma relación?

Luego de que Alexis Ayala se sincerara sobre las posibilidades de un nuevo romance, el exhabitante de La casa de los famosos México 2025 sorprendió al hacer nuevas declaraciones sobre una compañera de vida. ¿Se dio una nueva oportunidad en el amor? ¡Aquí te contamos los detalles!

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¿Alexis Ayala estrena romance? / Redes sociales

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre darse una oportunidad en el amor tras divorciarse de Cinthia Aparicio?

Semanas después de que Cinthia Aparicio sorprendió al aparecer con un misterioso hombre, Alexis Ayala fue cuestionado sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor. Pese a que el actor no dijo estar interesado en alguien, dejó abierta la posibilidad a una nueva relación.

“Yo estoy abierto. A ver, tuve un infarto hace ocho años que yo le llamo ‘el aviso de vida’, ¿tú crees que yo no quiero seguir viviendo? Claro que quiero viajar con alguien y que me hagan el amor y de comer, y que yo pueda hacerle el amor y de comer, y pasármela bien”. Alexis Ayala

Asimismo, aseguró que su exesposa, Cinthia Aparicio, tiene derecho de rehacer su vida y darse una nueva oportunidad en el amor, por lo que solo le queda desearle lo mejor. “Que le vaya muy bien y que viva, como yo también quiero que me vaya muy bien”, sentenció.

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¿Alexis Ayala espera que Cinthia Aparicio encuentre el amor? / Redes sociales

¿Alexis Ayala confirma nueva relación tras asegurar que está abierto al amor?

Tras la postura de Alexis Ayala ante un nuevo romance de su ex, Cinthia Aparicio, el actor de melodramas como ‘Amar a muerte’ y ‘Lo que la vida me robó’ confesó que tiene una nueva compañera de vida, pese a que no dio mayores detalles, sus palabras desataron euforia en redes.

“Ya tengo una nueva compañera en mi vida; no es una nueva pareja, es una compañera que me está dando una paz que no había yo sentido en mucho tiempo porque tenemos cosas muy afines y pláticas que yo nunca había tenido en mi vida”. Alexis Ayala

Las declaraciones del exparticipante de LCDLFM surgieron en un encuentro con los micrófonos del programa Hoy, pero no será hasta el 8 de septiembre cuando se dé a conocer la entrevista completa. Por el momento, algunas de las reacciones que ha generado son:



“Ojalá que busque una acorde a su edad”,

“Te mereces mucho amor, eres un tipazo”,

“ A vivir bonito, Alexis, lo mejor de los deseos siempre ” y

” y “Que esa compañera te haga muy feliz”.

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¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se reencuentran tras rumores de nuevos romances?

Previo a la entrevista que Alexis Ayala concedió al programa Hoy, se dio a conocer que el actor y Cinthia Aparicio se reencontrarían en el escenario en ‘Las mujeres son de Venus y los hombres…¡ni madr*s!’ . En un encuentro con la prensa de Ventaneando, el actor dejó claro no estar cerrado al amor pese al próximo reencuentro con su ex.

“No todo es amor, también es diversión, alegría, también es cariño, también es afecto, también es amistad”, expresó, dejando entrever que no tiene incomodidad de regresar al escenario con su exesposa.

Hasta ahora, Apairico no se ha pronunciado sobre la nueva compañera de Alexis Ayala y tampoco se ha revelado la fecha en que protagonizarán su obra juntos.

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