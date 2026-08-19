Cinthia Aparicio habla sobre VIDEO con hombre misterioso, tras divorciarse de Alexis Ayala: “Salir con galanes”

Tras ser relacionada sentimentalmente con un misterioso hombre, Cinthia Aparicio decidió romper el silencio y revelar si efectivamente ya tiene novio tras divorciarse de Alexis Ayala, o si solo fueron rumores en redes sociales. ¿Lo confirmó?

¿Cinthia Aparicio cambió a Alexis Ayala? / Mezcalent, Redes sociales

¿Cómo inició el rumor de Cinthia Aparicio y una nueva pareja, tras confirmar divorcio?

La polémica inició cuando un video fue difundido en TikTok por la cuenta “arturogallegosoficial” y muestra a Cinthia Aparicio, expareja de Alexis Ayala, mientras recorre un centro comercial acompañada de un hombre. Durante el paseo, ambos realizaron algunas compras y se mostraron cercanos.

Hasta ahora, no se ha revelado la identidad del acompañante ni se sabe si pertenece al medio artístico. Aunado a esto, esa persona no confirmó en algún momento si se trata de una relación sentimental.

A pesar de ello, las imágenes fueron suficientes para que varios internautas comenzaran a relacionar sentimentalmente a la actriz. ¿Será que ya encontró su media naranja?

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¿Cinthia Aparicio tiene nuevo novio y Alexis Ayala lo confirma? Actor reacciona a video de la actriz con hombre / TikTok: Arturo Gallegos y redes sociales

¿Qué dijo Cinthia Aparicio sobre su presunto nuevo novio?

Cinthia Aparicio fue cuestionada recientemente por el programa Hoy y la actriz decidió romper el silencio acerca de esta persona con la que fue vinculada en redes sociales.

Sin rodeos sobre su presente amoroso, aseguró que actualmente se encuentra soltera. Aunque reconoció que sale y convive con otras personas, dejó claro que eso no debe interpretarse automáticamente como el inicio de un romance:

El día que yo tenga novio creo que ustedes se van a enterar antes que yo. Ahorita no tengo novio, estoy soltera, lo que sí es que soy una mujer libre, independiente, que puede seguir haciendo su vida, salir con quien quiera; amigos, galanes, familia y eso no significa que esté en una relación. Cinthia Aparicio

Sus declaraciones desecharon rápidamente la teoría de una nueva probable pareja en puerta, pero muchos usuarios creen que puede que esté manteniendo al presunto “ligue” en secreto:



"¿Soy la única que nomás no le cree nada?”,

“Ay ajá” y,

“No le creo en realidad”.

¿Confirmará alguna nueva relación próximamente?

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¿Cómo reaccionó Alexis Ayala al video de Cinthia Aparicio acompañada de un hombre?

En un reciente encuentro con la prensa, Alexis Ayala fue cuestionado sobre dicho video de su expareja, Cinthia Aparicio, y los rumores que apuntan a que podría estar iniciando una nueva relación.

Ante las preguntas de los reporteros, el actor se notó tranquilo y hasta emocionado por esa etapa de su expareja:

Si la tiene que maravilla, está increíble. Tiene todo el derecho de tenerla, como yo tengo todo el derecho de tenerla. Eso está súper bien, la vida es para vivirse y no para juzgarse. La gente juzga desde el lugar en el que está y desde el dolor que tiene y desde el dolor que vive. De veras, si ya lo tiene se lo aplaudo, tiene toda la vida por delante y, ojo, yo también. Alexis Ayala

Para Alexis, cada persona (incluido él) debe tener la libertad de seguir adelante con su vida y tomar sus propias decisiones sin ser objeto de señalamientos. Ayala también habló hace unas semanas sobre las causas que llevaron a divorciarse de Cinthia Aparicio. ¿Intimidad?

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