Jorge Kahwagi y Ana Bárbara, ¡un escandaloso y mediático romance! ¿Por qué terminaron?

La muerte de Jorge Kahwagi a los 58 años de edad, el pasado 30 de septiembre, despertó la curiosidad por conocer más detalles sobre la vida personal del empresario, entre ellos, los intereses amorosos que tuvo dentro del mundo del espectáculo.

En sus escandalosos romances destaca el que mantuvo con Ana Bárbara, el cual se convirtió en una de las relaciones más mediáticas de aquella época y acaparó los reflectores durante el tiempo que estuvieron juntos.

¿Cómo fue la historia de amor entre ambos? Te contamos.

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Ana Bárbara y Jorge Kahwagi / Redes sociales

¿Cómo se conocieron Ana Bárbara y Jorge Kahwagi?

El inicio de su romance se dio cuando ambos ya eran figuras reconocidas, él como legislador de México y con apariciones en televisión; y ella como una voz consolidada en el regional mexicano.

A principios de 2005, los rumores sobre un posible romance comenzaron a crecer hasta que la propia Ana Bárbara confirmó públicamente que mantenía una relación con el entonces diputado y boxeador.

Durante una aparición en el programa ‘Hoy’, la cantante reveló que llevaban aproximadamente un mes de noviazgo y habló con cariño de Kahwagi, a quien describió como un hombre generoso y un “gran ser humano”.

El romance rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la farándula mexicana de aquella época, aunque la relación tendría una duración relativamente corta: ambos terminaron su noviazgo después de aproximadamente cinco meses.

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Ana Bárbara y Jorge Kahwagi / Redes sociales

¿Por qué terminó la relación de Ana Bárbara y Jorge Kahwagi?

La historia de amor entre Ana Bárbara y Jorge Kahwagi llegó a su fin después de aproximadamente cinco meses de noviazgo. En junio de 2005, el entonces boxeador y político confirmó públicamente la ruptura y explicó las razones que llevaron a la pareja a tomar caminos separados.

De acuerdo con Kahwagi, el principal problema fueron los compromisos profesionales de ambos, pues tenían muy poco tiempo para convivir. “Cuando yo tengo tiempo ella está ocupada y al revés”, explicó en aquella época.

Ana Bárbara también coincidió con esta versión y señaló que prácticamente no tenían tiempo para verse debido a sus respectivas actividades. La separación, no habría ocurrido por una pelea o por falta de cariño, de acuerdo con la versión de ambos. Por supuesto, se especularon infidelidades, pero nunca se confirmó que hubiera un tercero en discordia.

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Ana Bárbara y Jorge Kahwagi / Redes sociales

¿Quiénes fueron las parejas de Jorge Kahwagi?

La vida sentimental de Jorge Kahwagi también estuvo bajo los reflectores durante los años en los que tuvo mayor presencia en la televisión, la política y el mundo del espectáculo. A lo largo de su trayectoria, el empresario fue relacionado con varias famosas.

Uno de sus romances ocurrió con Paty Muñoz, a quien conoció durante su participación en ‘Big Brother VIP’ en 2004. Después de salir del reality, ambos habrían mantenido un breve noviazgo.

Sin embargo, la relación sentimental que alcanzó mayor seriedad fue la que mantuvo con Marlene Favela, después de terminar con Ana Bárbara. Ambos comenzaron su noviazgo en 2007, llegaron a vivir juntos y, en 2009, Kahwagi le entregó un anillo de compromiso. La boda finalmente no se realizó y la pareja terminó su relación en 2010. Favela explicó posteriormente que ambos entendieron que no eran el uno para el otro.

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