Cuando parecía que Jorge D’Alessio había encontrado una nueva oportunidad en el amor tras su separación de Marichelo Puente, todo dio un giro inesperado. Luego de ser captado con una mujer distinta a su entonces pareja, el líder de Matute rompió el silencio y confirmó que vuelve a estar soltero.

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Jorge D’Alessio / Redes sociales

¿Jorge D’Alessio terminó con Daniela Arjona? El cantante confirma que está soltero

Jorge D’Alessio confirmó que ya no mantiene una relación con Daniela Arjona, la joven colombiana con quien inició un romance meses después de su divorcio de Marichelo Puente.

La relación fue presentada públicamente a finales de agosto, cuando el líder de Matute compartió su felicidad junto a la empresaria sudamericana, quien incluso le dedicaba mensajes amorosos en redes sociales.

Sin embargo, apenas unos meses después, la historia llegó a su fin. Durante un encuentro con medios de comunicación en Monterrey, el músico dejó claro que actualmente está soltero y concentrado en otros aspectos de su vida.

¿Quién es Daniela Arjona, la exnovia de Jorge D’Alessio?

Daniela Arjona llamó la atención cuando apareció públicamente junto a Jorge D’Alessio poco después de que se hiciera oficial el divorcio del artista.

La colombiana, 14 años menor que el cantante, compartía fotografías y mensajes románticos con él. Uno de los que más llamó la atención fue: “Feliz de compartir todo contigo, mi amor”.

Durante varias semanas se les vio felices y enamorados, por lo que la noticia de su separación tomó por sorpresa a quienes seguían de cerca la vida sentimental del integrante de Matute.

Daniela Arjona, ex de Jorge D’Alessio

¿Quién era la misteriosa mujer con la que captaron a Jorge D’Alessio?

Las especulaciones sobre una posible crisis comenzaron cuando circuló un video del cantante durante un concierto de Grupo Firme. Según una publicación de la cuenta de espectáculos ‘Reina Veneenosa’, Jorge D’Alessio habría asistido acompañado por una mujer distinta a Daniela Arjona.

La publicación señaló: “Él fue acompañado por otra chica, la que sale a su lado de lentes. Me dicen que de repente la tomaba de la cintura y la soltaba con miedo de que lo vieran. Al final del concierto, salieron juntos rumbo a los camerinos”.

Aunque nunca se confirmó la identidad de la mujer ni si existía una relación sentimental entre ambos, el video provocó una ola de especulaciones en redes sociales.

¿Por qué Jorge D’Alessio no quiere una nueva relación amorosa?

Tras confirmar indirectamente el final de su romance con Daniela Arjona, Jorge D’Alessio fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a enamorarse. El cantante fue contundente al asegurar que por ahora no busca iniciar una relación sentimental y que sus prioridades han cambiado.

“No es momento. ¿Sabes por qué? Porque ahorita tengo muchas ganas de dedicarles tiempo a mis hijos”, declaró ante la prensa.

Además, reforzó su postura al señalar:

“Ahorita nada. El tiempo es para mis hijos. Mi tiempo libre es para mis hijos”. Jorge D’Alessio

¿Cuántos hijos tiene Jorge D’Alessio y qué tragedia enfrentó uno de ellos?

Jorge D’Alessio es padre de dos hijos, quienes se han convertido en su principal prioridad tras su divorcio de Marichelo Puente.

El cantante ha procurado mantenerlos alejados de los reflectores, especialmente después de uno de los momentos más difíciles que vivió su familia cuando su hijo sufrió el ataque de un tiburón durante unas vacaciones.