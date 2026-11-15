¿Yahir enfureció con Toñita por revelar supuesto romance? Asegura que él ya no le contesta: “Me dejó en visto”

Después de que Toñita revelara que enfrentó diagnósticos de salud que ponían en riesgo su vida, vuelve a ser tema de conversación por sus más recientes declaraciones.

Y es que la cantante reveló que su ex compañero, Yahir, ya no le responde las llamadas ni los mensajes, después de que le comentó lo que dijo sobre él mientras participaba en ‘La casa de los famosos México’, acerca de un supuesto romance entre ellos.

¿Qué dijo Toñita sobre su relación con Yahir?

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¿'Toñita’ y Yahir fueron novios? / Redes sociales y canva

¿Qué reveló Toñita sobre el romance que habría tenido con Yahir?

Toñita habló sobre un supuesto romance que mantuvo con Yahir durante su participación en ‘La academia’, en 2002. Aunque durante años ambos fueron relacionados sentimentalmente por la cercanía que mostraban ante las cámaras, fue en junio de 2022 cuando la cantante confirmó públicamente por primera vez que entre ellos había ocurrido algo más que una amistad.

La intérprete reveló que tuvieron sus encuentros, aunque nunca llegaron a formalizar un noviazgo, pues mientras ella buscaba una relación seria, el cantante tenía otras intenciones.

“Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres” Toñita

Más recientemente, en septiembre de 2026, mientras Yahir estaba en ‘La casa de los famosos México’, Toñita volvió a dar detalles de lo que vivieron y aseguró que no se trató de un encuentro casual, sino de un vínculo que duró aproximadamente un año y medio. También contó que decidió alejarse cuando descubrió que Yahir supuestamente salía con otras mujeres al mismo tiempo.

“Perdón por ventilarte amigo, pero sí bien loquillo, ya cuando vi que andaba con tres y la novia, decías...” Toñita

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Toñita reveló que tuvo una relación sentimental con Yahir / Redes sociales y canva

¿Yahir está enojado con Toñita por hablar de su supuesto romance?

En una reciente declaración, en la que Toñita habló sobre los problemas de reflujo que enfrenta Yahir, la cantante reveló que buscó al intérprete cuando terminó su participación en ‘La casa de los famosos México’, para contarle lo que había dicho sobre el supuesto romance que mantuvieron en el pasado y que ella mencionó mientras él todavía estaba dentro del reality.

Sin embargo, sorprendió al revelar que, cuando le escribió para explicarle lo sucedido, Yahir la dejó en visto y no respondió sus mensajes ni sus llamadas. Ante esta situación, Toñita consideró que el cantante podría estar enojado con ella por haber hablado públicamente sobre su relación.

Pese a ello, la cantante aseguró que acepta que Yahir no quiera comunicarse con ella y que no le molesta su distanciamiento. Incluso, señaló que le basta con que él sepa que cuenta con el apoyo y el cariño de sus compañeros, independientemente de que decida retomar o no el contacto con ella.

“Le dije a él cuando salió: ‘Sabes que, pasó esto y esto, hice esto y esto’. Nada, me dejó en visto. La verdad, a mí me molestaría si fuera hace 10 o 15 años, pero ahorita si me quiere contestar está bien sino no, pero yo sé que sabe perfectamente que lo apoyamos.” Toñita

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¡Yahir ya NO le CONTESTA a Toñita! La cantante se intentó comunicar con él tras su salida del reality y REACCIONA a problemas en sus cuerdas vocales #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/SliZKIaHUK https://t.co/G1yWPHG1zU — De Primera Mano (@deprimeramano) November 12, 2026

¿Qué ha dicho Yahir sobre las recientes declaraciones de Toñita?

Hasta el momento, Yahir no ha respondido públicamente a las recientes declaraciones de Toñita sobre el supuesto romance que mantuvieron ni a la versión de que habría dejado de contestarle sus llamadas y mensajes.

Sin embargo, el cantante ya había sido cuestionado sobre este tema durante su participación en ‘La casa de los famosos México’. Aldo Rendón le preguntó directamente si había sido novio de la veracruzana, a lo que Yahir negó que hubieran tenido una relación formal y respondió que ella era su amiga.

“Es mi amiga, mi carnala… es buena onda, es compa.” Yahir

Sin embargo, Toñita sostiene que en el pasado ambos tuvieron una relación sentimental que duró bastante tiempo.

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