Toñita revela delicado problema de salud y confiesa que ya dejó su última voluntad: ¿teme por su vida? VIDEO

Recientemente, la cantante Toñita causó revuelo por sus declaraciones sobre Yahir, mientras él participaba en ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Ahora, la exacadémica volvió a llamar la atención, pero esta vez por una situación relacionada con su salud. Según su testimonio, enfrenta complicaciones que la han llevado a pensar en la posibilidad de morir e incluso a dejar establecida su última voluntad.

¿Qué problemas de salud enfrenta Toñita? Te contamos.

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Toñita / Archivo TVNotas, Ig: @Tonitamusic1, @Dr_marquina, @eulaliovaldez.taboada y Redes sociales

¿Qué problemas de salud tiene Toñita?

En una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Toñita reveló que durante el último año ha atravesado complicaciones de salud que la han llevado a vivir momentos preocupantes.

La cantante explicó que ya no tiene tiroides y que sus niveles de TSH (hormona estimulante de la tiroides), se han descontrolado. Según relató, estas alteraciones estuvieron acompañadas de una disminución considerable de la presión arterial y de su ritmo cardiaco, situación que le preocupó por los efectos que podía tener en su organismo.

“He estado pasando por situsaciones muy fuertes desde hace un año. Se me descontroló mi TSH, yo ya no tengo tiroides. Entonces, me daba todo lo contrario de taquicardia; empiezas a respirar poquito, no te llega oxígeno al cerebro y no podía hacer absolutamente nada (...) Otro poco más, y ahí sí me perdían” Toñita

Además, la exacadémica relató que sufrió una infección más grave que la otitis, la cual habría afectado diversas funciones básicas de su cuerpo.

“La otra parte, medio una infección severa. Ya no es otitis, es más adentro del oído... No coordinaba bien, no hablaba bien, no enlazaba bien las ideas. Todavía me falla un poco, porque no estoy al cien.” Toñita

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TOÑITA EN RIESGO DE MORIR, TIENE UN PADECIMIENTO MORTAL🚨🥹 ya hizo su testamento y tiene lista última voluntad 🙏 #ebninforma #ernestobuitronnews #toñita #salud #delicada https://t.co/9ko6ynaFfV — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 9, 2026

¿La vida de Toñita corre riesgo por su padecimiento?

Aunque Toñita reconoció que los problemas de salud que enfrentó fueron graves, aseguró que acudió a tiempo al médico para recibir atención y tratamiento. Afortunadamente, la cantante señaló que actualmente se encuentra bien y estable.

La exacadémica también confesó que, de no haber buscado ayuda médica en aquel momento, su vida podría haber estado en riesgo. Incluso, admitió que llegó a temer por su propia vida.

Ante la incertidumbre, Toñita decidió cumplir uno de sus deseos y viajó a Europa como una forma de disfrutar la vida en medio de los momentos difíciles que estaba viviendo.

“También por eso fue quizá mi viaje a Europa, porque sí pensé que las andaba colgando (...) Afortunadamente fui a tiempo y ya hasta me había ido a pasear y ya me enteré que estoy bien.” Toñita

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Toñita / IG: @tonitamusic1

¿Toñita ya dejó su última voluntad? Esto confesó sobre la posibilidad de morir

Respecto a la muerte, Toñita aseguró que no le tiene miedo y reveló que incluso ya ha pensado en su última voluntad.

Entre sus peticiones, la cantante explicó que le gustaría tener una imagen en 3D dentro de su ataúd, así como una grabadora que reproduzca un audio cuando alguien se acerque, diciendo: “¿Quién eres tú?”

“No tengo miedo, me encomiendo a Dios (...) Mi plan siempre ha sido dejar una foto en 3D y aparte quiero poner en mi ataúd una grabadora para que diga en la noche '¿quién eres tú?” Toñita

En cuanto a sus pertenencias, la exacadémica señaló que su hija será su heredera universal y recibirá todo lo que deje. Además, bromeó con que, cuando fallezca, su representante se quedará con su teléfono celular para borrar toda la información que tiene.

“Mi pertenencias, que no son muchas, mi hija (...) Mi teléfono se lo voy a dejar a ‘Wicho’, mi RP, para que borre toda la información.” Toñita

"NO TENGO MIEDO A MORIR" 🥹🙏 Toñita ya dejo escrita su última voluntad y como será su funeral #ebninforma #ernestobuitronnews #toñita #ultimavoluntad https://t.co/cvNHcUORd2 — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 9, 2026

Toñita explicó que ha intentado conversar con ella sobre la muerte y explicarle sus deseos, pero no ha podido profundizar porque su hija se niega a hablar al respecto.

En 2025, tras la muerte de su padre, Toñita levantó una denuncia por su presunto homicidio, incluso sospechando de la viuda de su padre.

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