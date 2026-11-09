Yahir: Destapan el contundente motivo por el que el cantante estaría perdiendo la voz, ¿el reflujo es mentira?

Recientemente, Yahir ha recibido numerosas críticas por las dificultades que ha tenido para cantar durante sus últimas presentaciones en vivo, luego de su participación en ‘La casa de los famosos México’.

El cantante ha hablado públicamente sobre el problema de reflujo que enfrenta y que, según ha explicado, le provoca dificultades para alcanzar notas y mantener una buena afinación al momento de cantar.

Sin embargo, en los últimos días ha surgido una nueva versión sobre el posible motivo que estaría perjudicando su voz y que no estaría relacionado con el reflujo.

¿Qué se dice sobre la voz de Yahir y qué tendría que ver con su apariencia física? Te contamos.

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¿Yahir podría perder la voz por el reflujo? / Redes sociales

¿Cuál es el problema de salud por el que Yahir tiene dificultades para cantar?

Yahir enfrenta una condición conocida como reflujo silencioso o laringofaríngeo, un problema que ocurre cuando el ácido del estómago sube hasta la garganta y provoca irritación en las vías respiratorias superiores y las cuerdas vocales.

El propio cantante explicó que este padecimiento ha afectado su capacidad vocal, al grado de provocarle ronquera y dificultades para alcanzar ciertas notas durante sus presentaciones en vivo. Incluso, señaló que el problema le ha provocado una sensación de tener las cuerdas vocales “quemadas” por los efectos del ácido.

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Yahir / Redes sociales

¿Qué ha dicho Yahir sobre el problema de reflujo que enfrenta?

Yahir ha hablado abiertamente de su problema de reflujo y señaló que no tiene lesiones que requieran una intervención quirúrgica.

Recientemente, comentó que se sometió a un estudio importante que arrojó resultados favorables, al no detectar lesiones graves.

Asimismo, reveló que está en constante comunicación con sus maestros de canto y sus médicos para darle atención a su recuperación.

“Me hice un estudio bien profundo acerca del reflujo y gracias a Dios salimos bien. Nada que operar hasta ahorita, todo va a ser con terapia, medicamento, cambio de dieta. Me siento mejor, me siento a gusto y ahí vamos, mejorando.” Yahir

Pese a que el cantante ha aclarado la situación que enfrenta, las críticas en redes sociales no se han detenido. Junto con ellas, también han surgido especulaciones sobre otros posibles motivos detrás de sus dificultades vocales, entre las que destaca una versión que apunta al supuesto uso de esteroides.

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Yahir / Instagram

¿Yahir perdería la voz por el uso de esteroides?

Es bien sabido que Yahir tiene un físico envidiable y que, públicamente, ha mostrado la disciplina y los cuidados que mantiene para conservar su figura atlética.

Sin embargo, en redes sociales ha surgido la versión de que esa atención que presta a su apariencia física podría haberle pasado factura y, supuestamente, estaría relacionada con las dificultades que ahora enfrenta con su voz.

Algunos internautas aseguran que los problemas vocales del cantante podrían ser consecuencia del supuesto uso de esteroides, cuyos posibles efectos secundarios incluyen cambios en el tono de voz y alteraciones en las cuerdas vocales.

Por esta razón, también han surgido comentarios que señalan que, durante su participación en ‘La casa de los famosos México’, Yahir se habría enfocado más en sus rutinas de ejercicio y alimentación que en prepararse para cantar, según las críticas de algunos usuarios.

“Yahir prefirió meterse esteroides para tener una figura espectacular y debido a ello arruinó sus cuerdas vocales (las engrosan y la voz se vuelve más grave y ronca). Fue esa misma obsesión por su cuerpo la cual lo hizo sólo enfocarse en la comida, la cocina y su ejercicio en La casa de los famosos México y no en el juego"" Emmanuel ZP en X

No obstante, esta versión surgió de especulaciones en redes sociales y no existe información que confirme que el cantante utilice esteroides o que estos sean responsables de sus problemas vocales.

Por el contrario, Yahir ha hablado públicamente del tratamiento y la atención médica que recibe por el problema de reflujo que enfrenta, sin mencionar el uso de anabólicos o esteroides.

Estos cambios en la voz de Yahir han desatado críticas por sus recientes conciertos, de los que incluso los asistentes han solicitado reembolsos por su molestia.

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