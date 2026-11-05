¿Tristán está celoso de su primo Gibrán? Aseguran que Yahir le hace más caso que a su hijo: “En su rollo” VIDEO

Recientemente, Yahir reveló que su hijo Tristan lo dejó plantado en un evento en Hermosillo, por lo que surgieron nuevos rumores sobre un posible distanciamiento entre padre e hijo.

Estas especulaciones habrían tomado fuerza debido a la cercanía que el cantante ha mostrado con su sobrino, Gibrán Othón, quien ganó gran popularidad tras su participación en ‘La casa de los famosos México’.

Durante un reciente evento al que asistieron ambos, Yahir y Gibrán reaccionaron a los rumores de que Tristan estaría celoso de su primo y que esa sería la razón de su supuesto distanciamiento familiar. ¿Lo confirmaron? Esto fue lo que dijeron.

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Yahir y Gibrán Othón / Redes sociales

¿Por qué aseguran que Yahir prefiere a su sobrino Gibrán antes que a su hijo Tristan?

Los rumores sobre una supuesta preferencia de Yahir por su sobrino Gibrán surgieron a raíz de la cercanía que ambos han mostrado públicamente durante los últimos meses, especialmente después de su participación en ‘La casa de los famosos México’.

Durante los últimos días del reality, Gibrán llegó a la casa para convivir durante 24 horas con su tío. Además, el cantante ha compartido que ambos suelen entrenar juntos y acuden juntos a eventos públicos, por lo que su relación ha llamado la atención.

A esto se sumó la ausencia de Tristan en el evento que organizaron para recibir a Yahir en Hermosillo, el pasado 11 de octubre. En esa ocasión, el intérprete de ‘Alucinado’ reconoció que había invitado a su hijo, pero que este no llegó y que no había podido comunicarse con él, lo que avivó los rumores de un nuevo distanciamiento entre ellos.

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Yahir y Gibrán Othón

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Yahir y Gibrán asistieron juntos a los premios ‘Esquire man at his best’, donde tuvieron la oportunidad de platicar con la prensa, que no dudó en cuestionarlos sobre la situación actual con Tristan.

Gibrán mencionó que son muy unidos como familia y aseguró que su relación personal con Tristán es muy buena, al punto de considerarlo como un hermano.

Señaló que cada uno sigue su propio camino y están enfocados en sus proyectos, pero que siempre que tienen oportunidad de reunirse, disfrutan pasar tiempo juntos.

Asimismo, al ser cuestionado sobre el pasado de Tristan con las adicciones, Gibrán aseguró que actualmente lo ve muy bien y que disfruta mucho estar cerca de él.

“Tristan es como un hermano para mí, lo quiero un chorro. Él está en su rollo, yo estoy tratando de hacer lo mío y somos todos muy unidos. Cada quien agarra su camino (...) Yo lo veo muy bien, me encanta estar con él; cada vez que hay reuniones, me gusta estar pegado a él, lo quiero mucho” Gibrán Othón

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🚨GIBRÁN Sobrino de YAHIR debutará en teatro y también como cantante? GIBRÁN nos da algunos detalles 🚨 . GIBRÁN acudió a ESQUIRE MAN AT HIS BEST . si te gusta el video comenta y comparte https://t.co/I4x0dBCgUa — Edn (@edorantes1) November 5, 2026

¿Cómo es la relación actual de Yahir con su hijo Tristan?

En el mismo evento, Yahir habló ante los medios sobre su relación con su hijo Tristan, después de lo último que declaró sobre él, cuando lo dejó plantado en el evento de Hermosillo.

El cantante dijo que no lo ha podido ver, pero que sí ha estado en contacto y al pendiente de él, pues tiene un resfriado y que está mejorando.

“No lo he podido ver. Ayer tuvimos contacto, anda enfermo, malito, de gripa. Fue al doctor y estuvimos ahí pendientes a ver cómo estaba la cosa. Hablamos en la mañana y ya se siente mejor.” Yahir

Respecto a verlos juntos públicamente, el cantante dijo que le encantaría esa idea y lo han platicado mucho; sin embargo, Tristan está enfocado en sus proyectos, por lo que ha preferido estar alejado de los medios.

“estaría increíble (aparecer juntos). Me encantaría, lo hemos platicado mucho. Pero, ahorita está enfocado en chambear, él quiere sus cosas, no quiere gente ni público, ni nada...” Yahir

Asimismo, también reveló que Tristan no se siente a gusto frente a la prensa, sobre todo después de las críticas que ha recibido últimamente.

“Me discuten y me alegan de por qué no está aquí Tristán; pero también le han tirado durísimo. No creas que ‘qué felicidad pararme ahí’, le han tirado muy duro así que él no está por algo.” Yahir

Tristan siguió de cerca la participación de Yahir en ‘La casa de los famosos México’, tanto que tuvo un enfrentamiento con Gala Montes en redes sociales, luego de que la actriz estuviera unos días dentro de la casa.

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