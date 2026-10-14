Yahir y su hijo Tristán, ¿se volvieron a distanciar? El cantante revela que ¡LO DEJÓ PLANTADO! VIDEO

La relación de Yahir con su hijo, Tristán Othón, ha sido complicada a lo largo de los años debido a los problemas que enfrentó el joven con el consumo de sustancias.

Sin embargo, lograron fortalecer su vínculo y comenzar a reconstruir su relación, a pesar de la distancia. Así quedó demostrado durante la participación del cantante en ‘La casa de los famosos México’ 2026, donde se mostró conmovido al hablar de él y reconocer los errores que cometió como padre.

Ahora, la relación entre ambos vuelve a generar dudas luego de las recientes declaraciones de Yahir, quien reveló que Tristán lo dejó plantado.

¿Qué pasó y por qué su relación vuelve a dar de qué hablar?

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Tristan y Yahir

¿Por qué Yahir y Tristán estuvieron distanciados durante varios años?

El distanciamiento entre Yahir y su hijo Tristán Othón estuvo relacionado principalmente con los problemas de adicciones que enfrentó el joven y las diferencias que surgieron entre ambos durante su proceso de rehabilitación.

En entrevistas, el cantante ha explicado que la separación se prolongó durante aproximadamente tres años y comenzó cuando Tristán salió de un centro de rehabilitación. Según sus declaraciones, su hijo decidió alejarse de su familia, pidió que lo dejaran en paz y expresó que quería hacer su vida por su cuenta.

Tristán ha hablado abiertamente sobre su lucha contra las adicciones y reconoció que el distanciamiento también le permitió tener espacio para sí mismo. No obstante, en 2024 expresó que extrañaba a su padre y que deseaba limar asperezas.

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Tristán y Yahir / Foto: IG/trizzteh

¿Qué pasó con Tristán mientras Yahir estaba en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Mientras el cantante participaba en el reality, Tristán siempre estuvo mostrando su apoyo para él, incluso asistiendo a eventos organizados para expresar el respaldo para Yahir.

En sus redes sociales, siempre se mantuvo al pendiente de lo que sucedía con Yahir y pedía votos y apoyo para él.

De hecho, lo defendió ante las polémicas declaraciones de Gala Montes, con quien se involucró en una discusión a través de las redes sociales.

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Tristán habló de Yahir mientras etsaba en La casa de los famosos México

Tristán dejó plantado a Yahir en Hermosillo: ¿qué dijo?

Yahir se ha mantenido muy activo tras su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2026, tanto en los medios de comunicación como en distintos eventos para celebrar esta etapa.

Durante una reciente entrevista con la prensa, el cantante fue cuestionado sobre si ya había tenido contacto con su hijo Tristán. Al respecto, reveló que todavía no se han visto en persona, aunque sí han intercambiado mensajes.

El intérprete también contó que invitó a su hijo a uno de los eventos de bienvenida que se organizaron en Hermosillo; sin embargo, Tristán no llegó y lo dejó plantado. La declaración sorprendió por la situación y generó dudas sobre si estarían atravesando un nuevo distanciamiento, luego de la buena relación que habían mostrado últimamente.

“No he podido hablar con él. ayer lo invité para Hermosillo y no llegó, me dejó plantado y así pasa. No sé qué onda.” Yahir

Hasta el momento, Tristán no ha emitido ninguna declaración ni ha reaccionado públicamente a lo dicho por su papá.

No sería la primera vez que sucede esto, pues en el 2024, Tristán dejó plantado a Yahir en un evento de presentación de su proyecto con María León.

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