Yahir celebra un emotivo reencuentro con su hijo Tristán durante la Navidad y revela detalles

La relación entre el cantante Yahir y su primogénito, Tristán, ha sido una montaña rusa emocional debido a las dificultades que el joven ha enfrentado, especialmente en su lucha contra las adicciones.

Sin embargo, este diciembre pasado, ambos protagonizaron un reencuentro lleno de emociones que promete un nuevo comienzo para su relación.

Tristán, hijo de Yahir, frente al micrófono / Instagram: @TrIzzteh y @serGIe.boII

Un reencuentro inesperado entre Yahir y Tristán que marcó la Navidad

En una conferencia de prensa reciente, Yahir reveló detalles de este emotivo momento. El cantante compartió que Tristán lo sorprendió con una visita inesperada en Hermosillo, su ciudad natal, durante la celebración navideña. Esta reunión no solo tomó a Yahir por sorpresa, sino que también se convirtió en uno de los momentos más significativos para el cantante en mucho tiempo.

“La verdad, se me cayeron los calzones porque me cayó de sorpresa Tristán en Hermosillo. Teníamos mucho tiempo hablando solo por teléfono, y de repente fue una gran sorpresa la que me dio. Lo disfruté y lo gocé mucho”, compartió el cantante. En octubre pasado, Yahir esperaba que su hijo acudiera a verlo a una conferencia de prensa del lanzamiento del tema con María León y lo dejó plantado.

Durante la reunión navideña, Yahir relató cómo pudo compartir momentos de verdadera felicidad con su hijo. El cantante mencionó cómo disfrutó ver a Tristán bailar y convivir con la familia en un ambiente de paz y alegría.

“Lo vi bailar, gozar, en familia, y me moría de ganas de eso. Era una de las cosas que más deseaba y más anhelaba”, expresó el cantante emocionado.

Yahir posando con su hijo Tristan / Instagram: @yahirmusic

Yahir recuerda a Dulce, su compañera en “Quiéreme tonto”

En la misma conferencia de prensa, Yahir también aprovechó para rendir homenaje a Dulce, la cantante y actriz que recientemente falleció y con quien compartió créditos en la telenovela “Quiéreme tonto”, transmitida en 2010 por TV Azteca.

“Recuerdo que cada vez que terminábamos una escena, abría la boca esa mujer e hipnotizaba siempre. Tenía un talento bárbaro, una personalidad única. Me regañaba cuando tomaba agua. Me decía: ‘No tomes agua. Te va a cambiar el PH’”, recordó Yahir entre risas.

El cantante también destacó el impacto que Dulce tuvo en su carrera y en su vida personal, dejando un legado que siempre será recordado con admiración y cariño.

Un futuro prometedor para Yahir: concierto el 24 de enero con María León

Mientras reflexionaba sobre su reciente reencuentro con Tristán y recordaba a Dulce, Yahir también habló de sus planes profesionales inmediatos. El próximo 24 de enero, el cantante ofrecerá un concierto junto a María León en el icónico Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Este evento promete ser una noche inolvidable para los fanáticos de ambos artistas, quienes se han destacado por sus talentosas interpretaciones en el escenario.

