Tristán dejó plantado a Yahir durante una conferencia con María León

A lo largo de los años, la relación entre Yahir y su hijo Tristán ha estado marcada por altibajos, principalmente debido a la dura batalla que el joven ha enfrentado contra las adicciones. Esta situación ha provocado varios distanciamientos entre padre e hijo. Sin embargo, Yahir ha dejado en claro que no piensa abandonar a su primogénito y que seguirá acompañándolo en su proceso de recuperación.

A pesar de las dificultades, el cantante ha mostrado su compromiso con Tristán y ha revelado que está dispuesto a apoyarlo en todo lo que necesite. En una reciente conferencia de prensa para promocionar su nuevo proyecto musical junto a María León, titulado ‘Fuego’, Yahir aprovechó la ocasión para hablar sobre su hijo y los esfuerzos que ambos están haciendo para sanar su relación.

Durante la presentación de algunos sencillos del proyecto, Yahir mencionó con orgullo que Tristán está incursionando en la producción musical, un ámbito en el que parece haber encontrado una nueva motivación.

Yahir posando con su hijo Tristan / Instagram: @yahirmusic

"Él está produciendo y eso me gusta. Me encantaría que me produjera algo, claro que sí. De hecho, iba a venir, pero me volvió a dejar plantado”, confesó el exacadémico a los medios, dejando ver la complicada situación que aún atraviesa con su hijo, pero también su esperanza de que Tristán logre superar esta etapa.

A pesar de estos obstáculos, Yahir ha mantenido una actitud positiva y ha dejado claro que su intención es seguir apoyando a su hijo, quien en varias entrevistas ha expresado su deseo de recibir la ayuda de su padre para dejar atrás las drogas. El cantante no pierde la fe en que su primogénito logre salir adelante.

María León presenta colaboración con Yahir

Por otro lado, la conferencia también sirvió para que Yahir y María León hablaran sobre su nueva colaboración musical. María se mostró muy emocionada de trabajar nuevamente con Yahir, destacando la larga amistad que los une.

“Muy contenta, muy emocionada. Siento que un ciclo se cerró. Hace 15 años colaboramos por primera vez con una canción que se llama ‘Si te encontrara tras 100 años’, y desde entonces hubo una química increíble. Esa canción nos llevó a ser los mejores amigos”, explicó María León.

Por su parte, Yahir expresó su admiración por María, recalcando la gran relación que han mantenido a lo largo de los años.

“Hemos estado desde hace mucho tiempo trabajando juntos. Tenemos una gran amistad, años de cariño y respeto. Yo admiro mucho a María, todo lo que hace”, comentó.

Yahir y María León se mostraron muy juntitos / Instagram

Yahir agradece el apoyo de Erik Rubín

Ambos artistas también destacaron la importancia de mantener una relación profesional libre de egos, algo que, según ellos, les permite disfrutar más de su trabajo en esta etapa de sus carreras. “Es tan difícil la industria, que estamos en esta edad en la que ya queremos hacer lo que nos gusta. Vamos a divertirnos arriba del escenario”, mencionó María León, subrayando que ahora se sienten más cómodos eligiendo con quién trabajar.

Finalmente, Yahir expresó su agradecimiento a Erik Rubín, quien ha sido parte fundamental del proyecto ‘Fuego’:"Nos abrió las puertas de su estudio y creyó en el proyecto. Tenemos unas rolas con él que conocerán más adelante, un poco de rock pop, pero también algo de bachata”, concluyó Yahir, con lo que adelantó lo que viene para él y María en el futuro cercano.

Esta nueva etapa marca un momento clave tanto en la vida personal como profesional de Yahir, quien sigue mostrando su fortaleza y compromiso con su música y su familia.

