Alejandra Guzmán comparte foto de su lesión tras caída en aeropuerto y lanza polémico mensaje

La icónica cantante mexicana Alejandra Guzmán volvió a estar en el ojo del huracán tras protagonizar una polémica caída a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Luego de un viaje a Huatulco, Oaxaca, en compañía de su madre, Silvia Pinal, la intérprete de “Eternamente bella” fue captada por la prensa y fue cuestionada acerca de un polémico video que publicó al lado de su madre en el que dijo:

Ma, vamos a mandarle unos hu3.v0s a todos los que dicen que estamos mal. ¡Hu3eee.v0s! Alejandra Guzmán

Cuando se le preguntó al respecto, la cantante emprendió la huida que acabó con su caída. El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales y en diversos medios, lo que desató una serie de rumores. Algunos internautas y medios insinuaron que Guzmán se encontraba en un estado inconveniente al momento del percance.

Sin embargo, Guzmán no tardó en responder a los comentarios y aclarar lo sucedido.

Alejandra Guzmán aclara su estado de salud tras la caída

Después del revuelo mediático y las críticas en redes sociales, Alejandra Guzmán reapareció en su cuenta de Instagram para hablar directamente con sus seguidores.

A través de una historia en dicha plataforma, la cantante aseguró que estaba bien de salud y que la caída no le había causado ningún daño grave.

“Estoy perfectamente bien, no me pasó nada”, declaró la artista, dejando en claro que no había motivos para preocuparse. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su enigmático comentario sobre las causas del accidente: “También saludo a los que me metieron el pie. Les mando un beso y los espero en el Brilla Tour… Los quiero, los amo. ¡Qué viva el rock!”.

Este comentario despertó aún más intriga, ya que Alejandra sugirió que alguien pudo haberla hecho tropezar intencionadamente. Sin embargo, la cantante no aclaró ni desmintió los rumores sobre si estaba bajo los efectos de alguna sustancia en el momento de su caída.

Alejandra Guzmán hace polémica publicación en su cuenta de Instagram

A pesar de haber aclarado que su salud no se vio afectada, Alejandra Guzmán no ha dejado de generar controversia.

Recientemente, la intérprete de “Yo te esperaba” volvió a Instagram para compartir una fotografía de su tobillo, el cual presentaba un gran moretón, afirmando que era la prueba del golpe que había recibido durante el incidente.

En la descripción de la imagen, la cantante escribió: “Prueba del golpe que recibí por parte de mis detractores. De lo que no hablan los medios”. Esta declaración generó aún más preguntas entre sus seguidores, quienes comenzaron a dudar sobre lo que realmente ocurrió en el aeropuerto.

Como era de esperarse, la publicación de Alejandra Guzmán provocó una serie de reacciones. Algunos usuarios expresaron su apoyo incondicional a la cantante, mientras que otros cuestionaron la veracidad de su versión de los hechos.

“¿Y ese golpe te puso b0rr4ch4…?”, escribió un usuario, mientras que otro añadió: “No veo la necesidad de que des explicaciones, sólo tú sabes lo que necesitas y el primer paso es aceptar que necesitas ayuda”. Entre los comentarios, muchos seguidores también le pidieron que buscara apoyo para sus supuestas adicciones, insinuando que la caída pudo haber sido consecuencia de un problema de fondo que aún no ha sido tratado.

A pesar de las críticas, Alejandra Guzmán parece mantener una postura firme, enfocándose en su gira Brilla Tour y mostrando una actitud desafiante frente a sus detractores.

Alejandra Guzmán y su lucha constante con los rumores

No es la primera vez que Alejandra Guzmán se enfrenta a rumores sobre su estado de salud y presuntas adicciones. A lo largo de su carrera, la cantante ha lidiado con escándalos relacionados con su vida personal, desde problemas familiares hasta controversias sobre su supuesto consumo de sustancias.

Sin embargo, la cantante ha demostrado en más de una ocasión su capacidad para sobreponerse a las adversidades, manteniéndose activa en el mundo de la música y conectando con su público a través de sus redes sociales. A pesar de los constantes rumores, Alejandra sigue adelante con su carrera, preparando nuevas fechas de su gira y promoviendo su música.

