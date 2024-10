Karime Pindter teme reencontrarse con Adrián Marcelo; revela lo que le diría si lo ve

Karime Pindter ganó más popularidad en la industria del entretenimiento después de su gran juego con el team ‘Mar’ en ‘La casa de los famosos México’. ‘La Matrioshka’ logró conseguir el segundo lugar en la competencia gracias a que por su forma de ser se ganó el cariño del público que la apoyó durante toda la temporada del reality.

Sin embargo, durante la competencia, la exshore fue blanco de críticas por parte del team ‘Tierra’. La llamaron “hipócrita” y la tacharon de estar “dañada”. Aunque Karime intentó llevar “la fiesta en paz”, parece ser que sus contrincantes no la “soportaban”.

Incluso, Adrián Marcelo fue de los principales en se expresarse mal de Karime, sin importar que ella nunca tuvo un roce con él, tal como sucedió con Gala Montes y Arath de la Torre. No obstante, luego del fuerte encontronazo con la actriz mexicana, Pindter coincidió en que era “un misógino”.

X

Te puede interesar: Gala Montes en guerra con Briggitte Bozzo por llamarla “malagradecida”

Karime Pindter teme reencontrarse con Adrián Marcelo tras su salida de ‘La casa de los famosos México’

Después de su experiencia con Adrián Marcelo en el popular reality de Televisa, Karime se sinceró y dejó claro que teme “toparse” con el regiomontano. ¡Confesó cómo reaccionaría al verlo!

Mediante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube, Pindter dijo que desconocía la verdadera forma de ser de Adrián Marcelo, hasta que se enteró de todo lo que hablaba, así com su comportamiento en el reality junto al team ‘Tierra’.

No te pierdas: Gala Montes y Briggitte Bozzo: ¿Las chicas superponedoras se separan tras pleito?

Así reaccionaría Karime al encontrarse con Adrián:

“Ay, no, tengo miedo, no sé, pues lo saludo así de: ‘Hola, ¿cómo estás? Con permiso, buen día’. Tengo miedo”. Karime Pindter

Por otro lado, ‘la Matrioshka’ profundizó en el tema y reiteró que no se daba cuenta de lo que sucedía con el equipo rival en ‘La casa’, ya que ellos se encerraban en su cuarto para planear sus estrategias.

“Dentro de ‘La casa’ uno no se daba cuenta porque se echaban sus comités fuertísimos de su dizque sindicato a puerta cerrada. Entonces, yo siempre me esforcé por llevarme bien con todos, por tener una convivencia pacífica”, dijo Karime.

X

Mira: Conductor de ‘Sale el sol’ regresa a Televisa tras supuesto veto, pero ¡también trabajará en TV Azteca!

Agregó: “El día que se armaron los zafarranchos, dije: ‘Qué tipo’. Pero dentro no me lo imaginaba así, yo trataba de encajar de alguna manera con ellos para llevar una sana convivencia, pero yo creo que las cosas pasaron como tuvieron que pasar y triunfó la paz”.

¿Karime Pindter invitará a Adrián Marcelo a su pódcast?

Esta no sería la primera vez que la también creadora de contenido expresó su poca afinidad con Adrián Marcelo. Hace unos días, en un encuentro con la prensa, dijo que ya estaría poniéndose de acuerdo con sus excompañeros de reality para que la acompañen a su pódcast ‘Karime Kooler’.

No obstante, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que invite al regiomontano, ella dijo: “Ay, no, cómo crees, no está invitado”.

Así lo dijo Karime Pindter:

Al momento, Adrián Marcelo no se ha pronunciado respecto a estas declaraciones.