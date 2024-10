Conductor de ‘Sale el sol’ regresa a Televisa tras supuesto veto, pero ¡también trabajará en TV Azteca!

Hace aproximadamente cuatro meses, el matutino de ‘Sale el sol’ enfrentó fuertes cambios en su elenco de conductores. El también actor Mauricio Islas confirmó lo antes dicho por Álex Kaffie, sobre su salida del matutino por diversos compromisos de trabajo con la competencia.

Por esta razón, Mauricio fue sustituido por Juan Soler, novio de Paulina Mercado, también presentadora del programa.

Mauricio Islas es uno de los nuevos conductores / YouTube

Mauricio Islas se va de ’Sale el sol’ y regresa a TV Azteca

La repentina salida de Islas fue debido a su participación en la nueva temporada de la serie ‘Doctora Lucía’ en TV Azteca, la cual se estrenará el próximo 21 de octubre. Esta se transmitirá de lunes a viernes a las 9 pm.

Lo anterior marcó el regreso del histrión a las telenovelas. Sin embargo, Mauricio prometió volver al matutino de Imagen Televisión a su trabajo como conductor del programa.

TV Azteca

Pero, parece ser que Islas se llenó de nuevas oportunidades en su carrera. No solo fungirá como conductor en Imagen TV, así como participará en una gran serie en Azteca, sino que ¡también anunció su regreso a Televisa!

Mauricio Islas selfie / Facebook: Mauricio Islas

Mauricio Islas anuncia su regreso a Televisa tras supuestamente ser vetado

Luego de que se rumoró que habría sido vetado por Televisa por participar en un proyecto para Telemundo y TV Azteca, Islas comunicó a sus seguidores que será parte de una nueva telenovela para la empresa de San Ángel.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el histrión hizo el anunció de su regreso a Televisa. Muy contento, en un video, Mauricio reveló que será parte de una nueva telenovela.

Logo de Televisa / Facebook: Televisa/Instagram: @0y20laserie

“Para los que se preguntaban cuándo regresaba a las novelas. ¡Hoy es el día! Ya estoy de regreso y no te lo puedes perder, ‘La mujer de mi vida’, con Angélica Celaya, Iván Sánchez, Patricia Reyes Spíndola, Rodrigo Murray, Oswaldo Zárate y un gran elenco por Canal 9 de Televisa a las 10:00 pm”. Mauricio Islas

Como era natural, cibernautas no tardaron en reaccionar a esta gran noticia. Todos sus seguidores celebraron el anuncio de Mauricio. Apuntaron que anhelaban su regreso a la pantalla chica, pues es muy talentoso, así como atractivo.

¿Por qué se rumoró que Mauricio Islas habría sido vetado de Televisa?

Mauricio Islas, fue supuestamente vetado de Televisa en la década de los 2000, aunque nunca se confirmaron oficialmente las razones. Existen varias versiones no oficiales que podrían explicar esta situación.

Una de las teorías más comentadas es que su veto ocurrió después de que aceptó trabajar en TV Azteca. Esto era algo común en esa época, ya que las grandes empresas mexicanas de televisión tenían contratos de exclusividad con sus actores. Cuando un actor rompía ese contrato o cambiaba de televisora, podía ser visto como una “traición”, lo que supuestamente llevaba a ser vetado de la empresa original.

Mauricio y Niurka también trabajaron juntos en una fotonovela / Instagram

Mauricio Islas firmó con TV Azteca después de haber sido una figura destacada en Televisa, lo que podría haber provocado el conflicto.

“Yo me siento familia Azteca, me ha tocado irme a Telemundo, estar fuera, porque en Televisa, pues, nomás no, allá no creo que regresemos todavía, mientras siga acá, yo creo que sí estoy vetado”, dijo Mauricio en una entrevista.

Agregó: “No creo que tenga qué ver mi talento, tiene qué ver un tema de egos. Es una empresa que toma sus decisiones y yo respeto, a mí me preguntan ¿regresarías? y yo digo: ‘Sí, sin problema’”.

Así lo anunció Mauricio Islas: