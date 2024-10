Yahir y su hijo Tristán se reúnen tras más de un año de no verse ¡Aquí las imágenes del reencuentro!

La noche del pasado jueves, en el estreno de la obra ‘Jesucristo superestrella’, fuimos testigos de la tan esperada reconciliación entre Yahir y su hijo Tristán, después de más de un año de no verse y tras una serie de desencuentros, entre ellos, por la adicción del joven.

Un día antes, en la presentación que tuvo Yahir de un proyecto musical junto con María León, el exintegrante de la primera generación de ‘La academia’ confesó que había invitado a su hijo, pero que lo había dejado plantado.

Sin embargo, el encuentro se dio un día después en el Centro Cultural Teatro 1 de la CDMX. Tristán llegó a escondidas de la prensa, pues no ingresó por la alfombra roja y todo el tiempo trató de pasar desapercibido.

Pero TVNotas se dio cuenta de su presencia y platicamos con él, quien nos dijo: “Vine a visitar a mi papá. Me llamó. Me dijo que era el estreno y quería que lo visitara. Gracias a Dios pude venir”.

Yahir y Tristán / Instagram: @yahirmusic

Te recomendamos: Playa Limbo celebró con concierto en el Metropólitan, ocho años con Jass Reyes como vocalista

Tristán feliz por reencontrarse con su padre, el cantante Yahir

Tristán nos dijo: “Tiene más de un año que no nos veíamos, pero últimamente habíamos estado en contacto. Me siento muy emocionado porque sabía que esto (la reconciliación) iba a pasar. Por el amor que le tengo, y él a mí, sabía que un día nos íbamos a volver a ver”.

“Lo vi hace 5 años en el anterior montaje de la obra, y de nuevo ahorita. Me gusta mucho con los cambios”. Tristán

Yahir y Tristán / Instagram: @yahirmusic

No te pierdas: Karime Pindter sufre fuerte caída por culpa de un bailarín y fans ¡estallan contra el equipo de seguridad!

Yahir está orgulloso de que Tristán haya dejado sus adicciones

Al acabar la función abordamos a Yahir, quien se mostró sorprendido de que hubiéramos visto a su hijo, ya que él todavía no se lo encontraba. Nos dijo: “Estoy feliz de que haya venido. Qué buena onda. Me siento muy emocionado. Siempre trato de invitarlo a todos los proyectos y me encanta que esté aquí. Como es músico y productor, me gusta que descubra cómo se trabaja en este ritmo porque es muy distinto al estudio”.

Yahir añadió que se han fortalecido los lazos entre ellos: “Hemos estado en contacto. Bendito Dios que ya está libre (de las dro...) y me siento orgulloso de él. No creo que sea fácil, pero está haciendo un gran esfuerzo. Vamos un día a la vez”.

Finalmente, el encuentro entre padre e hijo llegó, y en exclusiva en TVNotas te presentamos las imágenes.

Tristán evitó entrar por la alfombra roja para pasar desapercibido. Al final se fueron juntos.

Luis Pérez

Luis Pérez

Luis Pérez

Tristán desea estar bien con su padre, Yahir

“Llevo cinco meses limpio. Ninguna dro... Uno puede llegar muy hondo y aunque te den ayuda, (esta situación se mantiene) hasta que uno quiera. Llega la edad en la que uno se da cuenta de que no está tan chido no estar bien”.

Tristán “Si yo estoy mal conmigo mismo, estoy mal con todos. Quiero estar bien con mi papá y que él esté bien conmigo. Toqué fondo. Ya tenía mucho que quería acercarme a mi papá. Lo extrañaba, y ahorita que lo vea va a ser otra cosa”.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.

Checa: Muere la hermana de Mauricio Martínez; el actor se despide con un desgarrador mensaje