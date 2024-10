Karime Pindter sufre fuerte caída por culpa de un bailarín y fans ¡estallan contra el equipo de seguridad!

Tras su destacada participación en ‘La casa de los famosos México’ y llevarse el segundo lugar, Karime Pindter ha estado recorriendo el país con su gira ‘Más perra más loca’.

Sin embargo, su presentación en el bar ‘La colorina plus Monterrey’ el pasado 12 de octubre se vio marcada por un desafortunado incidente. Durante el show, la influencer sufrió una aparatosa caída que ha generado gran preocupación entre sus seguidores.

Karime Pindter sufre fuerte caída por culpa de un bailarín

En un video que se ha viralizado, se aprecia a Karime Pindter sentada en una silla mientras un bailarín hace si número. La situación se torna peligrosa cuando el bailarín, en un movimiento brusco, jala la silla con tanta fuerza que la influencer pierde el equilibrio y cae al suelo. A centímetros de golpearse la cabeza contra el escenario, Karime quedó tendida por unos segundos antes de que la levantaran.

Las imágenes muestran a Karime visiblemente afectada, pidiendo ayuda a su equipo de seguridad, quienes, lamentablemente, no actuaron con la rapidez necesaria. La falta de reacción de su seguridad ha generado gran indignación entre sus seguidores, quienes cuestionan la profesionalidad de su equipo.

Enserió aprovechen su tiempo en decirle cosas bonitas y no estar obligandola a besarl@s, la están tomando como un objeto empezando por el pndjo que la cargo‼️, neta más seguridad para las #Garime #KarimePindter #GalaMontes pic.twitter.com/S01q8XqwKz — 🪽★ (@BrendaSala32706) October 13, 2024

Karime Pindter: Fans estallan contra el equipo de seguridad

La indignación se desató en redes sociales tras la difusión del video donde se aprecia la evidente incomodidad de Karime Pindter durante su presentación en vivo.

A pesar de las múltiples señales de alerta que emitió la influencer, tanto con su lenguaje corporal como con sus miradas hacia su equipo de seguridad, estos parecieron ignorarla por completo. Los usuarios de X han expresado su enojo, señalando la falta de profesionalismo del equipo de seguridad y la vulnerabilidad a la que fue expuesta Karime.

Su club de fans ante la preocupación lanzó un comunicado esperando que ante la popularidad de la influencer, en sus próximos eventos tenga más seguridad y sea escuchada.

En otro comunicado, los asistentes al bar denunciaron que algunos fans invadieron el espacio personal de Karime de manera inapropiada. Se reportaron casos de abrazos excesivamente efusivos, solicitudes insistentes de besos y, en algunos casos, intentos de besarla a la fuerza, lo que aseguran generó una gran incomodidad en la influencer y la necesidad a través de este escrito de hacerlo saber a sus seguidores.

“Les hacemos un llamado a reflexionar sobre el respeto que ambas se merecen y comenzar a generar espacios seguros para poder convivir con ellas. Ambas son más que bailes y besos de picos. Si vas a un evento aprovecha tu tiempo expresandoles amor y tus palabras de admiración hacia cada una de ellas. Recuerden: NO ES NO. No nos deben nada. No nos pertenecen.Respetemos su trabajo, pero sobretodo su dignidad como seres humanos”, comunicado de los fans.

Hasta el momento Karime Pindter no se ha pronunciado al respecto.