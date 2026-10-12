¡Yahír rompe el silencio tras cancelar sus conciertos luego de LCDLFM 2026! ¿Fue por mala venta de boletos?

Luego de que se diera a conocer que Yahir canceló algunos de sus conciertos tras salir de La casa de los famosos México 2026, el cantante se sinceró sobre lo ocurrido tras una ola de rumores sobre una posible funa relacionada con el programa 24/7. ¿Le afectó su estancia en el reality? ¡Te contamos los detalles!

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Yahir canceló conciertos tras salir de LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer que Yahir había cancelado conciertos tras salir de LCDLFM 2026?

Después de que Yahir descubriera el ‘dineral’ que se gana en redes, sorprendió a propios y extraños al compartir que los conciertos que tenía programados para Puebla, Pachuca y Toluca fueron cancelados definitivamente; dichas presentaciones se llevarían a cabo el 20 y 21 de noviembre y el 12 de diciembre.

En el comunicado no se especificaron las razones por las que el exintegrante de ‘La academia’ tomó dicha decisión, lo que generó especulaciones sobre un posible rechazo del público tras observar su participación en La casa de los famosos México, donde consiguió el sexto lugar

“Lamentablemente, las tres fechas programadas de Yahir han sido canceladas. Esta decisión obedece principalmente a cuestiones de logística ajenas a Arta Producciones, Alma Show y los recintos involucrados, circunstancias que impiden llevar a cabo las presentaciones conforme a lo planeado”. Comunicado del equipo de Yahir

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Yahir canceló conciertos tras salir de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cuáles fueron las verdaderas razones por las que Yahir canceló sus conciertos?

Ante la ola de especulaciones que surgieron sobre la cancelación de conciertos de Yahir, finalista de La casa de los famosos México 2026, el intérprete de éxitos como ‘Alucinado’ y ‘No te apartes de mí’ rompió el silencio en un encuentro con los micrófonos de Hoy, donde desmintió que la decisión esté relacionada con el reality 24/7.

“Esas fechas salieron cuando yo estaba en ‘La casa’. Entonces, cuando se cerraron las fechas y yo salí de ‘La casa’ tuvimos un cambio de management y ese cambio de management era una empresa para esas fechas, entonces ellos decidieron no continuar con esas fechas. Les pido una disculpa enorme”. Yahir

El exhabitante de LCDLFM 2026 también prometió que pronto lanzaría un comunicado sobre lo ocurrido. Por otra parte, aunque se dijo que las fechas fueron canceladas, Yahir señaló que planea reponerlas más adelante , pero no dio más detalles sobre las posibles presentaciones.

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¿Por qué se dice que Yahir no vendió boletos y por eso canceló sus conciertos?

El rumor de que Yahir no habría vendido boletos para sus conciertos tras salir de La casa de los famosos México 2026 comenzó en redes, principalmente X. A través de la publicación del usuario Gil Huerta, se difundió una serie de capturas sobre la amplia disponibilidad que había en los recintos antes de que el cantante cancelara sus shows.

Uno de los detalles que más llamó la atención, fue que el precio de los boletos era ‘accesible’, ya que iba de los $400 a $1500 pesos mexicanos; sin embargo, Yahir ya desmintió todo tipo de especulaciones y sus fans están a la espera de que las fechas se repongan. Sin embargo, sobre la supuesta baja venta de boletos, Yahir no se pronunció.

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