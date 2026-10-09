Yahir cancela conciertos en México tras salida de LCDLFM, ¿no vendió boletos? Lanzan comunicado: FOTO

Tras su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’, Yahir ha podido ver con sus propios ojos el cariño del público, incluso llegando a declarar que a pesar del resultado “es un sexto lugar que me sabe a primero”.

Desafortunadamente para el intérprete no todo han podido ser buenas noticias, pues hace apenas unas horas dio a conocer que no se podrán llevar a cabo tres conciertos que tenía pactados para noviembre y diciembre. Te contamos los detalles.

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Yahir. / Foto: Redes sociales

Yahir toma la difícil decisión de cancelar sus conciertos en México

Fue a través de un comunicado que el equipo de Yahir reveló que los conciertos programados para Puebla, Pachuca y Toluca serían cancelados definitivamente. Estos se llevarían a cabo el 20 y 21 de noviembre y el 12 de diciembre, respectivamente.

En el comunicado no se informa la verdadera razón por la cual decidieron cancelar los shows del exhabitante de ‘LCDLFM’, sin embargo, sí se deslinda de cualquier responsabilidad a los recintos.

“Lamentablemente, las tres fechas programadas de Yahir han sido canceladas. Esta decisión obedece principalmente a cuestiones de logística ajenas a Arta Producciones, Alma Show y los recintos involucrados, circunstancias que impiden llevar a cabo las presentaciones conforma a lo planeado” Comunicado

🗯️ Debido al gran éxito, el cantante sonorense YAHIR cancela conciertos en tres ciudades ‼️😳 ❌ PACHUCA ❌ TOLUCA ❌ PUEBLA #LaCasaDeLosFamososMéxico https://t.co/n9ZyZ5Iasi — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 9, 2026

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¿Yahir no vendió boletos para sus conciertos?

A pesar de que Yahir abandonó ‘La casa de los famosos México’ siendo considerado como uno de los favoritos, desafortunadamente esa popularidad no se pudo ver reflejada en la venta de boletos para sus próximos shows.

Yahir llamó la atención de los seguidores de La casa de los famosos México 2026 tras ser captado mientras se cambiaba de ropa / Redes sociales

Al momento es imposible revisar cuántos boletos se habían vendido para los conciertos ahora cancelados, no obstante, un usuario en redes sociales compartió una captura de pantalla que revela la poca respuesta del público.

Es importante aclarar que los precios de los boletos para los conciertos de Yahir eran bastante accesibles, rondando desde los $400.00 pesos mexicanos para el más barato, y llegando hasta los $1,500.00 pesos mexicanos para la opción más costosa.

Yahir conciertos / Captura de pantalla

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¿Cómo solicitar el reembolso de los conciertos CANCELADOS de Yahir?

En el mismo comunicado se reveló que los fanáticos que hubieran adquirido boletos para los conciertos de Yahir podrán solicitar su reembolso a través de la boletera ARENA.MX, con una vigencia de un mes a partir de este viernes 9 de octubre de 2026.

Se recomienda que los interesados en solicitar un reembolso puedan tener a la mano los detalles de compra del boleto, la información de la tarjeta con la que se realizó la operación, ademas de los datos del titular de la cuenta.

Por ahora ARENA.MX no ha dado más detalles sobre los datos específicos que solicitarán para la devolución, por lo que es importante estar pendientes de los canales oficiales de la boletera.

Luego de este bache en su carrera musical, ¿será que Yahir se dedique de lleno a las redes sociales?