Después de que Alejandra Guzmán sufriera una lesión en la cadera durante uno de sus conciertos, la cantante volvió a protagonizar otro accidente en plena presentación en vivo.

‘La reina del rock’ vivió un momento complicado durante su reciente concierto en Nextlalpan, Estado de México, donde recibió un fuerte golpe en el rostro mientras estaba sobre el escenario. Este incidente se suma a los percances que ha enfrentado durante los últimos meses.

¿Cómo fue este nuevo accidente que sufrió ‘la Guzmán’ y cómo se encuentra después del golpe? Te contamos.

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Alejandra Guzmán / Foto: FB/Alejandra Guzmán

¿Cómo fue el momento del golpe que se dio Alejandra Guzmán en su concierto en Nextlalpan?

El accidente ocurrió durante el concierto que Alejandra Guzmán en la Feria de la Mezclilla, en Nextlalpan, el pasado 22 de noviembre.

De acuerdo con el video que comenzó a circular en redes, la cantante se encontraba realizando uno de sus movimientos en el escenario mientras interpretaba la canción ‘El rock de la cárcel’, mientras hacía girar una bola metálica con una cadena. En esa maniobra, la bola siguió su movimiento y terminó golpeándola directamente en el rostro.

A pesar del impacto, ‘la Guzmán’ siguió con la canción a pesar del golpe.

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📲#TendenciasDeAhora| 🚨🎤 ¡Otra vez un susto para Alejandra Guzmán! La cantante sufrió un aparatoso percance durante su presentación en la Feria de Nextlalpan. El momento quedó captado en video y ya circula en redes sociales😯. |#Noticias |#AhoraTabasco |#Tabasco l #Tendencia l #Viral — Ahora Noticias (@ahoranoticiamx) November 23, 2026

¿Alejandra Guzmán suspendió su concierto luego de golpearse?

Aunque el golpe que recibió Alejandra Guzmán en el rostro se vio bastante fuerte, la cantante no suspendió su concierto y continuó interpretando la canción.

Asimismo, ‘la Guzmán’ terminó su presentación con normalidad, por lo que el percance quedó en el golpe que sufrió durante la presentación.

Hasta el momento, no se ha informado que haya necesitado atención médica o que presentara alguna complicación derivada del incidente.

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Alejandra Guzmán / Foto: FB/Alejandra Guzmán

¿Cuál es el estado de salud actual de Alejandra Guzmán?

Como mencionamos anteriormente, hasta el momento no se ha informado que Alejandra haya necesitado asistencia médica tras el golpe que recibió en el rostro, por lo que todo indica que la cantante se encuentra bien y que el percance no pasó a mayores.

Cabe recordar que, meses atrás, Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera durante otra presentación en vivo, por lo que tuvo que recibir atención médica. En aquella ocasión, compartió una actualización sobre su estado de salud y explicó que continuaba bajo vigilancia médica, aunque aseguró que se encontraba bien.

Por ahora, no se ha dado a conocer que el nuevo incidente haya provocado alguna complicación en su salud.

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