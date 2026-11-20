Daniela Spanic tenía previsto llegar a un evento en Toluca, pero un inesperado contratiempo cambió sus planes. La hermana gemela de Gaby Spanic apareció en un video desde la carretera y compartió unas palabras que encendieron las alertas.

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Gabriela y Daniela Spanic / Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Daniela Spanic y cómo ocurrió el accidente en carretera rumbo a Toluca?

La noticia del accidente de Daniela Spanic se dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales por el periodista Hugo Maldonado. En las imágenes aparece la hermana gemela de Gaby Spanic junto a sus acompañantes, mientras una grúa se encuentra en el lugar para atender la situación.

El equipo de la conductora se dirigía a un evento de AVIART cuando ocurrió el percance en la carretera hacia Toluca. Aunque no explicaron cómo sucedió el accidente ni qué lo provocó, las imágenes permitieron conocer que tuvieron que detener su trayecto.

Uno de los acompañantes fue quien grabó el momento y explicó lo sucedido. En el video también aparece Daniela, quien ya estaba arreglada para cumplir con su compromiso, pese al contratiempo que enfrentaron durante el camino.

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¿Cuál es el estado de salud de Daniela Spanic tras el accidente automovilístico?

Después del accidente en carretera, los acompañantes de Daniela Spanic compartieron un mensaje para tranquilizar a quienes comenzaron a preocuparse por ella. En la grabación, uno de ellos expresó su agradecimiento porque todos se encontraban bien, a pesar del susto que vivieron.

“Gracias a Dios, a los ángeles, al universo, estamos bien”, expresó uno de los integrantes del equipo, mientras mostraba parte del lugar donde ocurrió el percance. También explicó que estaban a punto de llegar al evento cuando tuvieron que detenerse por lo sucedido.

“Nosotros, vestidos y alborotados, ya íbamos a llegar al evento. Estábamos aquí en la carretera y tuvimos un accidente”, relató. Posteriormente, señaló la presencia de la grúa y reiteró que estaban bien: “Estamos bien, porque miren, vean la grúa, estamos en la carretera”.

Durante la grabación, el acompañante también aprovechó para dedicarle un comentario a la conductora: “Daniela Spanic, guapísima, vean qué hermosa quedó”. Así, dejó ver que, pese al imprevisto, la modelo mantenía el ánimo mientras esperaba que pudieran resolver la situación y continuar con sus actividades.

Por su parte, Daniela compartió un mensaje en el que manifestó su agradecimiento por haber salido bien librados del accidente: “Dios y Los Ángeles nos salvaron. Le pedi que intervinieran. Tuvimos un accidente en la carretera pero estamos VIVOS y podemos reírnos de eso y tomarlo como una experiencia, nunca hay que perder la esperanza. Siempre la mejor compañía”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las causas del accidente ni sobre posibles daños materiales. Tampoco se informó que alguno de los integrantes del equipo necesitara atención médica, por lo que la información compartida se limita a lo que mostraron y expresaron en sus publicaciones.

¿Quién es Daniela Spanic, hermana gemela de Gaby Spanic?

Daniela Spanic es modelo, actriz y conductora venezolana. Nació el 10 de diciembre de 1973 en el estado de Guárico, Venezuela, y es hermana gemela de Gabriela Spanic, actriz que alcanzó gran popularidad internacional gracias a su participación en la telenovela ‘La usurpadora’.

Aunque durante años se relacionó a Daniela con esta producción, su participación fue como doble de su hermana en algunas escenas, sin aparecer en los créditos. Posteriormente, tuvo oportunidades en la actuación con proyectos como ‘Como tú ninguna’ y ‘La duda’, aunque su trayectoria tomó un rumbo diferente al de Gaby.

Con el paso del tiempo, Daniela se enfocó en el modelaje y la conducción. Desde 2013 está al frente del programa ‘Desde adentro con Dani’, espacio con el que ha mantenido su presencia en el medio artístico y ha desarrollado una faceta distinta a la de su famosa hermana. En el terreno personal, la venezolana también ha atravesado experiencias complicadas. En 2007 sufrió un derrame cerebral mientras estaba embarazada de su hija, Katalina, una situación que marcó su vida y de la que logró recuperarse. La conductora ha hablado de su hija como uno de los mayores milagros de su vida.

Otro episodio importante de Daniela Spanic fue el distanciamiento que mantuvo durante años con Gaby Spanic. La relación entre ambas se vio afectada por conflictos familiares y por las declaraciones de la actriz, quien aseguró que la expareja de Daniela le hizo creer a su hermana que ella la había maltratado. Con el tiempo, las gemelas consiguieron retomar su relación, dejando atrás parte de las diferencias que las mantuvieron alejadas.