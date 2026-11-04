¿Hijo de Armando Manzanero está grave? Sufrió terrible accidente en carretera por un coma diabético

Juan Pablo Manzanero, hijo de Armando Manzanero, jamás imaginó que un viaje por carretera terminaría con él entre la vida y la muerte. Tras perder el conocimiento de forma repentina, recibió una noticia que le cambió para siempre la manera de ver su salud y su futuro.

Mira: Armando Manzanero le dejó herencia a todos, menos a uno de sus hijos

¿Qué le pasó a Juan Pablo Manzanero y cómo sufrió un coma diabético?

Juan Pablo Manzanero relató que el episodio ocurrió cuando viajaba por carretera. De pronto perdió el conocimiento mientras estaba al volante, una emergencia que pudo poner en riesgo su vida y la de otras personas. El músico explicó que su desmayo provocó un accidente y que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Policías, paramédicos y bomberos llegaron para atender lo ocurrido y ayudarlo.

Al recordar aquel momento, el hijo de Armando Manzanero reconoció que tuvo mucha suerte de salir con vida y no provocar una tragedia mayor. Así describió lo que vivió:

“Me dio una cosa que se llama coma diabético, me desmayé manejando en la carretera y milagro número uno, no maté a nadie” Juan Pablo Manzanero

Lee: Las mujeres de Armando Manzanero se despiden del maestro

¿Por qué Juan Pablo Manzanero no sabía que tenía diabetes y llegó con 600 de glucosa?

La emergencia también permitió descubrir un problema de salud que el cantante no sabía que tenía. De acuerdo con su testimonio, fue hasta que ingresó al hospital cuando conoció su diagnóstico de diabetes.

Juan Pablo explicó que llegó con una concentración de glucosa de 600, una cifra que contrastó con el valor que mencionó como referencia habitual. La noticia lo tomó por sorpresa, pues no tenía conocimiento de que padecía esta enfermedad.

Juan Pablo Manzanero “Le doy gracias a Dios que estoy vivo para contarlo. Yo no sabía que tenía diabetes hasta que llegué al hospital con 600 de glucosa, cuando uno tiene que tener menos de 100"

Lee: Viuda de Armando Manzanero resguarda las cenizas del maestro

¿Los riñones de Juan Pablo Manzanero dejaron de funcionar?

El diagnóstico de diabetes no fue la única noticia que recibió durante su hospitalización. Según contó, los médicos también le informaron a Juan Pablo Manzanero que sus riñones no estaban funcionando correctamente y que necesitaba una intervención para reconstruir la vejiga.

La situación era delicada. El propio músico recordó que uno de los especialistas le explicó que sus posibilidades de salir adelante eran de 50 por ciento, debido a las complicaciones que presentaba.

“Me dice: ‘Tienes esto y te voy a tratar de salvar. Tienes un 50/50 porque los riñones no te sirven, y te voy a reconstruir la vejiga y te voy a tratar de limpiar’”. Juan Pablo Manzanero

Aunque no compartió todos los detalles del tratamiento ni del proceso médico que siguió, su relato deja claro que atravesó una etapa especialmente complicada. Hoy puede contar lo sucedido y hablar de cómo aquella experiencia modificó su manera de vivir.

¿Cómo cambió la vida de Juan Pablo Manzanero después del coma diabético?

Después de estar al borde de la muerte, Juan Pablo Manzanero aseguró que ahora mira las cosas desde otra perspectiva. La experiencia le hizo replantearse la importancia que les da a los problemas cotidianos y la forma en que enfrenta cada día.

El músico resumió ese cambio con una frase en la que dejó ver su nueva actitud ante la vida: “Veo la vida más diferente, todo me resbala, a todo le sonrío”, expresó.

Su testimonio llega en una etapa en la que también continúa con sus proyectos musicales. Actualmente presenta una nueva versión de ‘Todo a pulmón’, tema que realiza en colaboración con el cantante argentino Alejandro Lerner.