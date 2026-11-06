Mariazel sufre aparatoso descuido en ‘Me caigo de risa': Se le rompe el vestido EN VIVO y ¿enseña de más?

A un año de que Mariazel interrumpiera una dinámica en Me caigo de risa tras sufrir un accidente en vivo, la conductora y comediante volvió a protagonizar bochornoso momento durante la nueva temporada del programa. En esta ocasión, no fue un pantalón el que se volvió protagonista, sino su su vestido. ¿Enseñó de más? ¡Te contamos todos los detalles!

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Mariazel sufre nuevo accidente en Me caigo de risa. / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente que sufrió Mariazel en ‘Me caigo de risa’?

Durante la reciente emisión de Me caigo de risa, Mariazel recibió en el foro a su mejor amiga. A lo largo del programa, ambas compartieron varios chistes y anécdotas que emocionaron al público. Sin embargo, el instante que se volvió viral en redes ocurrió cuando a la presentadora se le rompió el vestido en plena transmisión.

Todo sucedió mientras intentaban realizar una divertida pose de pingüino en una de las dinámicas. Para lograrlo, Mariazel se subió a las piernas de su compañera mientras se recargaba en su espalda haciendo muecas. Al momento en que regresó al piso, la también actriz notó que su vestido se había roto.

Como era de esperarse, las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar. Por su parte, Faisy, no dejó pasar la oportunidad de recordarle el épico momento que vivió temporadas atrás: "¿Se rompió de verdad? Primero el pantalón y luego esto...”

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Mariazel sufre accidente en ‘Me caigo de risa’. / Capturas de pantalla

¿Cómo reaccionó Mariazel tras romperse el vestido en ‘Me caigo de risa’?

Al momento de regresar al piso, Mariazel se percató de inmediato del inconveniente y trató de cubrirse la pierna. Cabe destacar que el diseño original del vestido ya contaba con una abertura, la cual se hizo más grande tras subirse a la espalda de su amiga.

Además del comentario de Faisy en el foro, en redes se generó conversación luego de que la cuenta oficial de Canal 5 compartiera el video acompañado por el texto: “Se le rompe el vestido a Mariazel por hacer un pingüino con su bff”.

Como era de esperarse, la polémica no tardó en dividir a los internautas. Mientras algunos aseguraron que la conductora habría forzado el quiebre de la prenda, otros eligieron tomarlo con humor, recordando que los descuidos se han convertido en un sello característico de la presentadora en Me caigo de risa.

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¿Qué otros accidentes ha sufrido Mariazel en Me caigo de risa?

Uno de los momentos más recordados de Me caigo de risa ocurrió en 2021, cuando Mariazel sufrió un penoso accidente al romperse su pantalón en plena dinámica de baile junto al actor Ariel Miramontes, en su personaje de ‘Albertano’.

El percance sucedió luego de que Mariazel se agachó con demasiada energía como parte de una coreografía, lo que ocasionó que la prenda se abriera por completo de la la parte trasera. Pese a que la producción corrió de inmediato a auxiliarla, el momento quedó grabado e incluso fue difundido por la propia Mariazel, quien optó por reírse.

Desde entonces, cada vez que la también actriz experimenta algún pequeño incidente de vestuario, el recuerdo de aquel episodio con el pantalón vuelve a tomar fuerza. Sin embargo, su reciente accidente con el vestido no impidió que continuara disfrutando con su mejor amiga en el foro.

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