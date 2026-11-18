El supuesto rechazo que Mariana Echeverría habría sufrido por parte de integrantes de Me caigo de risa sigue dando de qué hablar. Después de que la conductora asegurara que algunos compañeros pidieron evitar coincidir con ella, una de las integrantes más queridas del programa decidió aclarar lo ocurrido.

Se trata de Jessica Segura, quien negó que el elenco haya rechazado a Mariana Echeverría y explicó cómo fue realmente el encuentro que tuvieron recientemente en los foros de grabación.

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Mariana Echeverría habla del desaire que le hicieron integrantes de MCDR / Redes Sociales

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre el supuesto rechazo del elenco de Me caigo de risa?

La polémica comenzó cuando Mariana Echeverría contó en redes sociales que visitó el foro de Me caigo de risa, producción en la que participó durante casi una década y donde se convirtió en una de las integrantes más reconocidas de la llamada Familia Disfuncional.

Según relató la exhabitante de La casa de los famosos México, acudió a saludar a excompañeros y miembros de la producción luego de descubrir que grababan muy cerca del proyecto en el que actualmente trabaja. Sin embargo, aseguró que se llevó una desagradable sorpresa al enterarse de que algunos integrantes habrían solicitado cambios para no coincidir con ella en el área de maquillaje.

“Resulta que me voy enterando, que pidieron algunos hermanos o hermanas disfuncionales que los cambiaran de área de maquillaje porque iba a entrar yo”. Mariana Echeverría

La conductora dijo desconocer quiénes supuestamente tomaron esa decisión, pero consideró que se trata de una actitud poco profesional: “Me parece lo más antiprofesional, lo más infantil. Pero digo, al final estamos en la misma empresa, a lo mejor en algún futuro no muy cercano, no muy lejano nos va a tocar trabajar juntos en algún otro proyecto”.

Las declaraciones rápidamente encendieron las especulaciones en redes sociales, donde muchos comenzaron a preguntarse qué tan fracturada quedó la relación de Mariana con el elenco de Me caigo de risa tras su salida del programa.

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Mariana Echeverría

/ Instagram

¿Jessica Segura negó que Me caigo de risa rechazara a Mariana Echeverría?

Luego de que las palabras de Mariana Echeverría provocaran revuelo, Jessica Segura, integrante de Me caigo de risa, rompió el silencio y se deslindó de cualquier versión relacionada con un supuesto rechazo colectivo.

La actriz y comediante dejó claro que ella no participó en ninguna decisión para evitar coincidir con Mariana y que, desde su perspectiva, no existe una situación que merezca mayor importancia. Incluso relató cómo fue realmente el momento en que se encontraron recientemente en los foros.

Jessica Segura “Pues fíjate que pasó ella y no me saludó. De hecho, pasó, estaba yo sentada con mi maquillista y ella saludó a mi maquillista Brenda. Te mando un beso. Y a mí me brincó”.

Jessica Segura asegura que nunca participó en ningún supuesto rechazo hacia Mariana Echeverría.

/ Mezcalent, redes sociales

Jessica aseguró que Mariana saludó a la maquillista con quien estaba conversando, pero no a ella: “Me pasó por aquí, la saludó así y ya”.

Pese a ello, dijo no sentirse afectada por la situación y aseguró que no destina energía a conflictos personales: “Entonces yo como que, pues la verdad es que me da igual. Está perfecto. No te tiene que caer bien todo el mundo”.

La actriz también destacó que actualmente se encuentra enfocada en su carrera y en los proyectos que disfruta: “No le dedico mi energía a ese tipo de cosas porque estaría yo muy mal. Soy una señora de 43 años. Me encanta mi trabajo”.

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La actriz contó que, cuando se reencontraron, fue Mariana quien pasó de largo.

/ IG: @yuremrojas / @segura_jessica / @lacasafamososmx

¿Por qué Mariana Echeverría salió de Me caigo de risa?

Mariana Echeverría fue una de las figuras más visibles de Me caigo de risa desde su lanzamiento en 2014. Durante años formó parte del elenco fijo y se ganó el cariño de una parte importante de la audiencia.

Sin embargo, a principios de 2024 decidió abandonar la producción, una noticia que sorprendió a muchos seguidores. Con el paso del tiempo trascendió que existían diferencias laborales y personales dentro del proyecto, incluyendo algunas relacionadas con Faisy, conductor del exitoso programa.

Posteriormente, Mariana participó en La casa de los famosos México, experiencia que terminó colocándola en medio de fuertes controversias y que modificó la forma en que una parte del público la percibía. Desde entonces, cualquier tema relacionado con su antigua etapa en la Familia Disfuncional suele generar conversación y especulaciones sobre la relación que mantiene con sus excompañeros.