Aseguran que Mariana Echeverría habría INSULTADO al productor de Me caigo de risa, ¿ella inventó su versión?

Luego de que Mariana Echeverría acusara a sus excompañeros de ‘Me caigo de risa’ de evitarla, la exparticipante de La casa de los famosos México rompió el silencio sobre la polémica que existió con varios de sus colegas al encontrárselos por los pasillos de Televisa. ¿Pidió un cambio de foro? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Se viene LCDLFM All Stars? Así quedaría conformado el reality de famosos, ¿Mariana Echeverría contemplada?

Mariana Echeverría destapa desplante de excompañeros de ‘Me caigo de risa’. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Mariana Echeverría y sus excompañeros de ‘Me caigo de risa’?

Hace unos días, Mariana Echeverría compartió en su cuenta de Instagram que, tras su regreso a los pasillos de Televisa, se encuentra grabando un proyecto que está junto al foto de ‘Me caigo de risa’. Debido a que durante varios años fue parte de la ‘familia disfuncional’, la presentadora decidió saludarlos, pero se encontró con una completa actitud evitativa.

“Resulta que me voy enterando, que pidieron algunos hermanos o hermanas disfuncionales que los cambiaran de área de maquillaje porque iba a entrar yo”. Mariana Echeverría

Cabe mencionar que la exconductora de ‘Se vale’ no reveló la identidad de los excompañeros que evitaron hablar con ella, pero sí señaló que consideraba una actitud “antiprofesional e infantil” de su parte, pues en algún futuro le podría volver a tocar trabajar juntos.

Lee: Mariana Echeverría denuncia violencia en partido de fútbol: “A mi suegro le aventaron un vaso” FOTO

Mariana Echeverría destapa desplante de excompañeros de ‘Me caigo de risa’. / IG: @marianaecheve / Me caigo de risa

¿Qué habría pasado realmente entre Mariana Echeverría y colaboradores de ‘Me caigo de risa?

Ante las declaraciones de Mariana Echeverría, la cuenta de Instagram ‘Chamonic’, especializada en temas de espectáculos, dio a conocer que Mariana nunca habría sufrido un desplante por parte de sus excompañeros de ‘Me caigo de risa’.

Según explicó la cuenta, Mariana se encontraba grabando el programa ‘Estrellas al cubo’, conducido por Marie Claire, cuando presuntamente comenzó a insultar al productor Lalo Suárez, quien le habría pedido que dejara atrás su paso en el programa por el bien de su salud mental.

“Lalo Suárez le dijo que dejara ya en el pasado ‘Me caigo de risa’ y dejara de hablar mal de ellos por su salud mental de ella. Que era otro proyecto, que termina y ella siguió insultándolo”, reveló ‘Chamonic’. Sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por el productor o uno de los colaboradores del programa.

Lee: Mariana Echeverría destapa detalles de su relación con Briggitte Bozzo en LCDLFM, ¿acepta bullying?: VIDEO

¿Mariana Echeverría pidió su cambio del área de maquillaje tras coincidir con excompañeros de ‘Me caigo de risa’?

Ante la polémica que surgió a raíz de las declaraciones hechas por Mariana Echeverría, la conductora fue cuestionada por los micrófonos de Hoy sobre lo sucedido con algunos colegas de ‘Me caigo de risa’. Según explicó la presentadora, aunque le llegó el comentario de un supuesto cambio. Al final no pasó nada y la polémica solo se hizo más grande.

“Me llegó un comentario, sí comprobado, de que sí iban a cambiar para no tener estos encuentros; al final no pasó nada. O sea, todos estamos en la misma área; al final estamos en la misma empresa. Al final, todos luchamos por el mismo objetivo”. Mariana Echeverría

Según explicó que, al final del día, todos llegan a la misma área de maquillaje y se saludan de manera cordial. “Es un universo Televisa. Y siempre te vas a topar con la misma gente. Entonces, nada más, respetar, saludar y dedicarnos a lo que tenemos que hacer”.

Lee: Mariana Echeverría revela por qué le hubiera encantado protagonizar ‘Lady mangos’ de La rosa de Guadalupe

¿Por qué Mariana Echeverría no busca una reconciliación con Faisy, conductor de ‘Me caigo de risa’?

En ese mismo encuentro con la prensa, Mariana Echeverría se sinceró sobre su relación con Faisy, pues aunque por años mantuvieron una amistad muy cercana, actualmente se mantienen distanciados. Pese a que ambos han manifestado públicamente no tener intenciones de una reconciliación, la conductora volvió a ser clara al explicar por qué no retomaría su amistad.

“Terminar amistades es sano también, a lo mejor ya no estás en el mismo canal, ya no piensas igual, entonces, es válido. Normalicemos terminar, yo creo que a todo mundo nos ha pasado terminar con una amistad de 10 años, 5 años, claro que duele. Dolió en su momento, se intentó (retomar la amistad) y no se pudo”. Mariana Echeverría

De esa manera, Mariana Echeverría dejó claro que, pese a lo ocurrido con sus excompañeros de ‘Me caigo de risa’ siguen compartiendo la misma área de maquillaje y descarta completamente una reconciliación con Faisy pese a la cordialidad que existe.

No te pierdas: Mariana Echeverría molesta tras ser ‘exhibida’ por dejar basura en un hotel; pide que se respete la privacidad