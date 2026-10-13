Faisy se sincera sobre Mariana Echeverría; ¿le cierra las puertas en Me caigo de risa? Esto respondió: “Hablamos”

Luego de que Mariana Echeverría revelara la verdad de su pleito con Faisy, el conductor de ‘Me caigo de risa’ sorprendió a propios y extraños al asegurar que no volvería a trabajar con su excompañera debido a todo lo que ha pasado tras su distanciamiento. ¿La quiere lejos? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Jessica Segura ventila “pelea” con una integrante de Me caigo de risa; la llama “envidiosa”

Faisy asegura que no quiere volver a trabajar con Mariana Echeverría. / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre su pelea con Faisy?

Mariana Echeverría sorprendió con su regreso a La casa de los famosos México 2026 durante el estreno de la cuarta temporada, pero eso no fue todo; también se sinceró sobre las razones detrás de su distanciamiento con Faisy.

En su participación en el programa ‘Heridas’ de Pietro Tv, la exhabitante de LCDLFM habló sobre lo ocurrido con Faisy a raíz de una fuerte discusión que tuvieron fuera del aire en el programa que compartían por Unicable.

Echeverría detalló que, en aquel entonces, ninguno de los dos atravesaba su mejor momento, pues ella había perdido a su bebé. Sin embargo, intentó arreglar las diferencias, pero la respuesta que recibió fue que “había roto su programa, algo que le costó mucho”.

“Él dice que yo rompí su programa… pero para una discusión se necesitan dos”. Mariana Echeverría

Lee: ¿Mariana Echeverría regresa a ‘Me caigo de risa’? Ricardo Fastlicht habla de su regreso a la TV: “Bienvenida”

Faisy asegura que no quiere volver a trabajar con Mariana Echeverría. / Redes sociales

¿Faisy quiere volver a trabajar con Mariana Echeverría?

Durante la reciente presentación de la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’, Faisy se sinceró con la prensa sobre las razones por las que no estaría dispuesto a trabajar nuevamente con Mariana Echeverría tras las diferencias que tuvieron en el pasado.

“Yo quedé muy bien. Hace 2 o 3 años hablamos lo que se tenía que hablar, fue alguien que yo quise mucho, fue alguien muy importante en mi vida y yo no le voy a desear más que cosas bonitas. Ustedes, la información que tienen es porque lo habló ella, yo nunca voy a hablar mal de ella ni de nadie que haya sido parte de un proyecto como ‘Me caigo de risa’”. Faisy

El presentador detalló que no volvería a trabajar con su excompañera porque ella ya ha dicho muchas cosas por las que no disfrutaba estar con él en un mismo proyecto. “Si alguien dice que no disfrutaba trabajar conmigo, ¿yo por qué voy a trabajar con una persona que no disfruta trabajar conmigo?”, concluyó.

Lee: Mariana Echeverría revela que fue acosada por un fan ¿entró hasta su camerino?: "¡Quedé asombrada!”

¡Faisy asegura que JAMÁS volvería a TRABAJAR con Mariana Echeverría! El conductor asegura que dijo que NO le gustaba trabajar con él #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/lBBhfBAg0x — De Primera Mano (@deprimeramano) October 13, 2026

¿Qué dijo Faisy sobre el regreso de Mariana Echeverría a la televisión tras años de ausencia?

Cabe recordar que, tras el regreso de Mariana Echeverría a la televisión, Faisy se pronunció sobre su nueva imagen luego de que ambos fueran parte de la ‘familia disfuncional’. El conductor se mostró reservado sobre el tema y solo se limitó a decir buenos comentarios.

“Prefiero no hablar ya de eso porque luego dicen que me la paso hablando de eso, pero sí, se ve guapísima”. Faisy

Pese a que sus palabras fueron breves, la posibilidad de una reconciliación no se descartó entre sus seguidores, pero tras las recientes declaraciones del presentador, todo parece indicar que no volverán a coincidir en un proyecto. ¿El fin definitivo de su amistad?

No te pierdas: ¿Faisy no puede dejar la bebida? Hace inesperada confesión ¿sobre su dependencia? “No sé quién sería yo”