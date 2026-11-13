¡Ricardo Margaleff responde a Mariana Echeverría! ¿Confirma desplantes de colaboradores de ‘Me caigo de risa’?

A raíz de la controversia que surgió luego de que Mariana Echeverría acusara a sus excompañeros de Me caigo de risa de evitarla en los pasillos de la televisora, el conductor Ricardo Margaleff rompió el silencio sobre el supuesto desplante hacia su excolega y la aparente discusión con el productor Lalo Suárez. ¿Confirmó fricciones en los foros? ¡Te contamos los detalles!

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Mariana Echeverría ventila supuesto desplante de excompañeros de ‘Me caigo de risa’. / Redes Sociales

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre sus excompañeros de Me caigo de risa?

A través de sus redes sociales, la exhabitante de La casa de los famosos México compartió que actualmente se encuentra grabando un nuevo proyecto televisivo, destacando que su foro está ubicado justo al lado del set de Me caigo de risa.

Al estar cerca de sus antiguos colegas, Mariana Echeverría decidió acercarse a saludar a los integrantes de la producción; sin embargo, durante su visita se enteró de una presunta petición:

“Resulta que me voy enterando que pidieron algunos hermanos o hermanas disfuncionales que los cambiaran de área de maquillaje porque iba a entrar yo”.

Posteriormente, ante el revuelo que generaron sus palabras, la conductora fue cuestionada por los micrófonos del matutino Hoy sobre lo ocurrido. Según explicó la presentadora, aunque recibió el aviso de un posible movimiento para evitar encuentros incómodos, la situación no pasó a mayores.

“Me llegó un comentario, sí comprobado, de que sí iban a cambiar para no tener estos encuentros; al final no pasó nada. O sea, todos estamos en la misma área; al final estamos en la misma empresa. Al final, todos luchamos por el mismo objetivo”. Mariana Echeverría

Asimismo, añadió suelen coincidir en las mismas instalaciones y mantienen el respeto profesional: “Es un universo Televisa. Y siempre te vas a topar con la misma gente. Entonces, nada más, respetar, saludar y dedicarnos a lo que tenemos que hacer”.

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Mariana Echeverría rompió el silencio sobre lo ocurrido con excompañeros de ‘Me caigo de risa’. / Redes sociales

¿Mariana Echeverría tuvo una discusión con el productor de Me caigo de risa?

Tras las declaraciones públicas de Mariana Echeverría, la cuenta de Instagram Chamonic, especializada en noticias del espectáculo, difundió una versión distinta sobre el supuesto conflicto entre la conductora y el equipo de Me caigo de risa, asegurando que la actriz nunca sufrió un desplante.

De acuerdo con la cuenta, Mariana Echeverría se encontraba en las grabaciones del programa Estrellas al cubo, conducido por Marie Claire Harp, cuando presuntamente comenzó a lanzar insultos contra el productor Lalo Suárez, quien se habría acercado para pedirle que dejara atrás su etapa en ‘Me caigo de risa’ por el bien de su tranquilidad emocional.

“Lalo Suárez le dijo que dejara ya en el pasado Me caigo de risa y dejara de hablar mal de ellos por su salud mental de ella. Que era otro proyecto, que termina y ella siguió insultándolo”. Chamonic

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Aseguran que Mariana Echeverría insultó al productor ‘Me caigo de risa’. / FB: Mariana Echeverría

¿Ricardo Margaleff niega que colaboradores de Me caigo de risa le hayan hecho un desplante a Mariana Echeverría?

Ante el crecimiento de los rumores, Ricardo Margaleff aclaró que Mariana Echeverría nunca mencionó nombres específicos en sus señalamientos contra el elenco de Me caigo de risa, pero sí puede confirman que comparten la misma zona de foros. Sin embargo, descartó tajantemente algún tipo de desplante, relatando cómo fue su reciente reencuentro.

“No compartimos camerinos, pero sí área de foros. Yo, por ejemplo, la tuve en las pre y post galas de ViX, sin ningún tema; de hecho, yo tenía mucho tiempo de no verla. Cuando la vi, la felicitamos por su bebé”. Ricardo Margaleff

De igual forma, Margaleff aclaró qué fue lo que realmente ocurrió entre Mariana Echeverría y el productor Lalo Suárez, desmintiendo la versión de los cambios en el área de maquillaje:

“Justamente Lalo Suárez, el productor de Me caigo de risa, salió a hablar con ella porque decía: '¿Quién te dijo a ti eso?’. Creo que fue un rumor que se esparció de una forma muy equivocada porque no era verdad”. Ricardo Margaleff

Finalmente, el también comediante hizo énfasis en que asegurar que las mejores temporadas del programa ocurrieron únicamente cuando estaban ciertas personalidades puede llegar a minimizar el esfuerzo actual de sus compañeros; sin embargo, optó por cerrar la polémica deseándole éxito a Mariana Echeverría en su regreso a la televisión

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