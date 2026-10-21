Famosa de Me caigo de risa sale del clóset y presenta a su novia, ¿terminó a su novio, un querido actor, por ella?

A solo unos días de que se estrenara la más reciente temporada de Me caigo de risa, uno de los programas favoritos del público mexicano, una noticia se llevó la atención en redes sociales. Una integrante de la conocida “familia disfuncional” presentó a su pareja. Te contamos de quién se trata.

¿Integrante de Me caigo de risa salió del clóset? / Mezcalent

¿Quién es la integrante de Me caigo de risa que presentó a su novia?

La protagonista de esta nota es Ari Albarrán, la querida actriz y comediante de Me caigo de risa aprovechó la noche de estreno de la nueva temporada del programa, para dar a conocer su relación sentimental, luego de terminar con el actor Juan Carlos Medellín (según información de Canal 5).

Albarrán había mantenido en privado todo lo relacionado a su vida sentimental, por lo que su publicación terminó sorprendiendo a sus casi 200 mil seguidores que tiene en Instagram.

Algunas personalidades contestaron en comentarios:



Mariazel: “ Qué lindo verlas ”,

”, Ana Jimena Villanueva: “ Corazones ” y,

” y, Su pareja: “ Qué bonito ser tu +1 pareja ”.

Posteriormente, internautas se preguntaron por la identidad de su novia y si también es del mundo del espectáculo. ¿De quién se trata?

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Ari Albarrán, integrante de Me caigo de risa / Redes sociales

Ari Albarrán, de Me caigo de risa, presenta a su novia en redes sociales

La comediante y actriz, Ari Albarrán, compartió un par de fotografías junto a su pareja, identificada como Katya, tomadas durante el estreno de la doceava temporada de Me caigo de risa:

Hoy me traje a mi pareja a ver el estreno de Me Caigo de Risa en su 12va temporada. Gracias, Katy. No hubiera llegado hasta acá sin tu compañía. Ari Albarrán

La publicación no pasó desapercibida para sus seguidores, pues además de preguntar sobre su presencia en esta nueva edición del programa de juegos, otros buscaron saber más acerca de Katya.

No se sabe a qué se dedica Katya, pues en redes sociales acostumbra compartir momentos de su día a día, algunos viajes y momentos familiares.

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¿Quién es Ari Albarrán y en qué programas ha participado?

Ari Albarrán comenzó su carrera profesional desde el teatro, presentándose en diversas obras que poco a poco la hicieron crecer en el ámbito.

Su debut en el cine fue en 2016 con La habitación, y al año siguiente apareció en Los adioses. Para el 2020 sumó el cortometraje Los últimos recuerdos de Abril.

Sin embargo, sus participaciones en televisión terminaron por convertirla en un rostro conocido para la audiencia, pues formó parte del reparto de la bioserie José José: El príncipe de la canción.

Más adelante, en febrero de 2021, durante la séptima temporada de Me caigo de risa, Ari llegó al programa al lado de Jerry Velázquez, otra famosa figura del teatro y el doblaje.

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