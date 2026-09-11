Faisy reveló la posible razón detrás del triunfo de ‘Me caigo de risa'; ¿agradece la salida de Mariana Echeverría?

Luego de que Mariana Echeverría reveló la verdad detrás de su pleito con Faisy, el conductor de ‘Me caigo de risa’ acudió al podcast ‘El complot’, donde reveló una de las reglas de oro que existen en el programa ahora que están por iniciar las grabaciones de su nueva temporada. ¿Lanzó indirecta a la presentadora? ¡Te contamos los detalles!

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Faisy ventila regla de oro en ‘Me caigo de risa’. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre su pleito con Faisy?

Tras regresar a La casa de los famosos México 2026, Mariana Echeverría acudió al programa de YouTube ‘Heridas’, donde se sinceró sobre su distanciamiento con Faisy. De acuerdo con la exconductora de ‘Se vale’ todo comenzó tras una fuerte discusión detrás de cámaras.

Sin dar grandes detalles sobre su enfrentamiento, Echeverría señaló que ninguno de los dos estaba en su mejor momento, pues ella había perdido a su bebé. Ante lo ocurrido, decidió hacerse a un lado y, aunque intentó arreglar las cosas, no recibió una buena respuesta:

“Él dice que yo rompí su programa… pero para una discusión se necesitan dos”, dijo entre lágrimas Echeverría, asegurando que para una discusión siempre se necesitan dos personas.

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Mariana Echeverría rompe el silencio sobre su distanciamiento con Faisy. / Archivo TVNotas, @galavision e internet

¿La salida de Marina Echeverría influyó en el éxito de ‘Me caigo de risa’?

Tras las declaraciones de Mariana Echevería, Faisy acudió al podcast de ‘El complot’, donde reveló la única regla de oro que existe en el programa ‘Me caigo de risa’ y podía ser la razón detrás de su éxito.

De acuerdo con el conductor, al ser un programa que les ha permitido vivir y compartir experiencias con sus familiares, resuelven los problemas detrás de las cámaras y, en caso de que algún conflicto se convierta en polémica, siempre evitan hacer que crezca.

“En el caso de ‘Me caigo de risa’, única y exclusivamente, la ropa sucia se lava en casa. Hay muchas cosas de las que la gente no se entera que han pasado dentro y que lo hemos resuelto dentro. Del lado del amor, de la vulnerabilidad, de la humildad”. Faisy

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¿Qué dijo Faisy sobre el regreso de Mariana Echeverría a la televisión?

En ese fragmento del podcast, Faisy no hizo alusión a Mariana Echeverría y tampoco lanzó alguna indirecta; sin embargo, previamente, ya había sido cuestionado sobre su sentir tras el regreso de su excompañera a la televisión a través de La casa de los famosos México.

Aunque evitó entrar en la polémica y mencionó que se alegraba por su compañera, puso un freno a las especulaciones, dejando entrever que el tema había quedó en el pasado. “Prefiero no hablar ya de eso porque luego dicen que me la paso hablando de eso, pero sí, se ve guapísima”, señaló.

Cabe mencionar que Mariana Echeverría también pidió que pararan las preguntas hacia Faisy sobre ella y se mantiene alejada de la polémica pese a su regreso a la televisión. ¿Volverá la amistad?

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