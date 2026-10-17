Daniela Luján destapa la verdad sobre ‘Me caigo de risa': ¿Sufrió una guerra de egos al llegar al programa?

Tras la presentación de la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’, su esperado estreno se vivió el pasado 12 de octubre con la llegada de Daniela Luján a la ‘familia disfuncional’, lo que emocionó a sus seguidores. Sin embargo, previo a su llegada al programa, la actriz de ‘Luz Clarita’ rompió el silencio sobre su integración. ¿La han hecho menos?

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Daniela Luján llega a ‘Me caigo de risa’.

¿Qué pensaba Daniela Luján antes de unirse a ‘Me caigo de risa’?

Durante su presencia en ‘Miembros al aire’ como invitada, Daniela Luján confesó que, antes de llegar a ‘Me caigo de risa’, pensaba que podría enfrentarse a una guerra de egos; sin embargo, al integrarse se percató de que todo era completamente distinto.

“Yo creí, honestamente, que iba a entrar una guerra de egos porque, pues uno ha vivido sus cosas, la verdad” Daniela Luján

La colaboradora de ‘Envinadas’ señaló que llegó a sentir que podría ser como ‘alumna nueva’ en otra escuela, pero fue todo lo contrario. “Como llevan tantos años trabajando juntos, pues claro, que entre una nueva integrante siempre es difícil, como cambio de escuela. Pero la verdad es que no”.

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Daniela Luján llega a ‘Me caigo de risa’. / Mezcalent/Redes sociales

¿Qué ha vivido Daniela Luján durante su presencia en ‘Me caigo de risa’?

Ahora que Daniela Luján ya es parte de la familia disfuncional de ‘Me caigo de risa’, se ha dado cuenta de que todos los integrantes del programa son un completo equipo y su prioridad es que el programa y los chistes siempre fluyan.

“Como que todos están muy conscientes de que lo importante es el programa y los juegos y lo divertido y no tanto quién gana o quién dice la cosa más brillante, sino de tal cual como equipo, como de tomar el programa. Son muy generosos en ese sentido y me la estoy pasando muy bien”. Daniela Luján

De esa forma, la actriz y cantante dejó claro que no existe una guerra de egos en ‘Me caigo de risa’ y todos los integrantes del programa son muy generosos, dejando atrás la perspectiva que tenía antes grabar sus primeros programas.

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¿Quiénes son los integrantes de la familia disfuncional en la temporada 12 de ‘Me caigo de risa’?

Además de Daniela Luján, quien recientemente se pronunció ante el triunfo de Danna en Mentiras All Stars, Faisy permanece como conductor principal junto al resto de la ‘familia disfuncional’ integrada por:



Gaby Platas

Jessica Segura

Mariazel

Mau Nieto

Ricardo Margaleff

Yurem

Armando Hernández

Ricardo Fastlicht

Ari Albarrán

Poncho Borbolla

El Guana

Cabe mencionar que la temporada número 12 de ‘Me caigo de risa’ se estrenó el pasado 12 de octubre en punto de las 8:00 de la noche en el Canal 5. El resto de los episodios, donde se puede disfrutar de la participación de Daniela Luján, son transmitidos de lunes a viernes.

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