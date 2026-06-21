¿Conductora de “Me caigo de risa” llegará al altar con su novia? Sus declaraciones desatan rumores de boda

Los rumores sobre una posible boda dentro de la industria del espectáculo no dejan de crecer, y esta vez una querida conductora de “Me caigo de risa” es quien está en el centro de la conversación. Sus recientes declaraciones sobre su relación amorosa, sumadas a la presencia de un misterioso anillo, han encendido las redes sociales.

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Logo Me caigo de risa / Facebook: Mecaigoderisafans

¿Quién es la conductora de “Me caigo de risa” que podría casarse con su novia?

La conductora de “Me caigo de risa” que ha desatado estos rumores es nada más y nada menos que Michelle Rodríguez, actriz, comediante y una de las figuras más queridas del programa.

Michelle Rodríguez confirmó su relación con la actriz Victoria García en 2024, marcando un momento importante en su vida personal y profesional. Desde entonces, la pareja ha sido objeto de atención mediática, no solo por su historia de amor, sino también por la forma abierta y honesta en la que han enfrentado críticas y comentarios en redes sociales.

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Actualmente, Michelle Rodríguez está felizmente enamorada de la cantante Victoria García. / Archivo TVNotas, IG @luzaldan y @michihart

¿Qué dijo Michelle Rodríguez sobre casarse y por qué hay rumores de boda?

Durante la presentación del reality “¿Quién es mejor?”, donde participa como experta, Michelle Rodríguez fue cuestionada sobre los persistentes rumores de boda con su novia, tema que ha generado gran curiosidad entre sus seguidores.

En una entrevista anterior, la actriz había dejado claro que no existía un compromiso formal, aclarando el significado del anillo que despertó las especulaciones:

“El que tengo es uno de promesa que Victoria me regaló hace tiempo, pero boda, lo que se dice boda, no hay”. Michelle Rodríguez

Sin embargo, en su más reciente aparición, la conductora sorprendió con un comentario que dejó entrever un posible cambio de postura. Fiel a su estilo de comediante, lanzó una frase que no pasó desapercibida:

“Queremos boda, queremos boda y qué lástima... Aquí está mi anillo de promesa desde siempre, bueno desde que me lo dio, pero bueno, al rato que venga Victoria le preguntan”. Michelle Rodríguez

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¿Michelle Rodríguez quiere formar una familia con Victoria García?

Más allá de una posible boda, Michelle Rodríguez ha dejado claro que uno de sus mayores sueños es construir un proyecto de vida a largo plazo junto a Victoria García.

La actriz ha expresado públicamente su deseo de convertirse en madre, una meta que contempla compartir con su pareja. Este tema ha sido uno de los más comentados por los fans de ambas artistas, ya que demuestra el nivel de compromiso que existe dentro de la relación.

Aunque por ahora no hay fecha de boda ni anuncio de compromiso oficial, las declaraciones más recientes de Michelle Rodríguez muestran que su historia con Victoria García atraviesa uno de sus mejores momentos.

¿Cuánto tiempo llevan juntas Michelle Rodríguez y Victoria García?

La historia de amor entre Michelle Rodríguez y Victoria García comenzó oficialmente en septiembre de 2023. Aunque durante algún tiempo mantuvieron su relación lejos de los reflectores, posteriormente decidieron compartir públicamente su felicidad.

Actualmente, Michelle Rodríguez y Victoria García llevan más de dos años y medio juntas, consolidándose como una de las parejas más estables dentro del medio artístico.