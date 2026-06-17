Sugey Ábrego sorprende EN VIVO y anuncia su boda: La actriz revela detalles, tras venta de lencería usada

La actriz famosa actriz, Sugey Ábrego, sorprendió al público al anunciar que tiene su matrimonio en puerta, noticia que surge luego de la polémica surgida por la venta de su ropa interior usada, hace algunos años. Te contamos los detalles.

Sugey Ábrego llegará al altar próximamente / Redes sociales

¿Sugey Ábrego vendía su ropa íntima hace algunos años?

El polémico negocio de Sugey Ábrego comenzó hace más de cuatro años, cuando reveló que vendía su ropa interior usada, algo que causó mucha polémica en aquel tiempo.

La actriz comentó que prefirió aprovechar las atrevidas solicitudes de sus seguidores, para poder obtener un beneficio. Así montó su negocio:

Muchos van a decir que qué cosa tan cochina pero es que hay mucho ‘voyerista’ entonces ellos fueron los de la idea. Mira, me pedían por Instagram, fotos de mis pies, me pedían mis calzones usados y entonces dije ‘bueno, mejor se los voy a dar, con la foto, con el perfume que yo utilizo, en una caja especial’. Sugey Ábrego

Ahora, durante una entrevista en el programa Hoy, Sugey Ábrego dice que no ha dejado del todo ese negocio, pero solo cumple con pedidos cuando son solicitados específicamente, y que su novio actual lo acepta:

Sí te puedo decir que ya sólo vendo la lencería cuando me la piden específicamente, ya no la tengo de manera abierta. (...) No voy a dejar de ser, yo soy así, pero eso es lo padre, él me acepta así como soy. Sugey Ábrego

Se dijo contenta por sus decisiones y se considera alguien “sexy-alegra-feliz”, con una personalidad coqueta durante parte de su carrera.

Te puede interesar: Sugey Ábrego aclara por qué necesita un perrito de compañía

Sugey Ábrego vendía su ropa interior usada / Redes sociales

¿Cuándo se casará la actriz Sugey Ábrego?

Durante el mismo encuentro, Sugey Ábrego (quien sintió atracción por una mujer) confesó que los planes de boda ya están sobre la mesa, junto a su novio Fernando. La actriz explicó que su relación ha evolucionado de manera positiva y que tanto ella como su pareja consideran que ha llegado el momento de dar el siguiente paso:

Ya voy a cumplir dos años, ya andamos preparando bodorrio y todo. Sí me quiero casar, pero sólo por el civil, para que sepa si me divorcio dónde. Sugey Ábrego

Aunque no reveló una fecha específica para el enlace ni mayores detalles sobre la ceremonia, dejó claro que la organización del evento ya comenzó.

Tampoco hay mucha información sobre Fer, el novio actual de Sugey, por lo que no hay más detalles sobre la posible fecha y el lugar en el que ambos se casarán próximamente.

Lee: Entre llanto Sugey Ábrego denuncia discriminación de una aerolínea

¿En qué programas ha participado Sugey Ábrego?

Sugey Ábrego es una actriz, conductora de televisión, bailarina y locutora mexicana que ha desarrollado una amplia trayectoria en la televisión, el teatro y el entretenimiento.

Su debut en televisión ocurrió en 2003 con participaciones en la serie Mujer, casos de la vida real y en las telenovelas Clase 406 y Las vías del amor. Paralelamente comenzó su carrera como conductora, destacando más tarde en programas como:

Matutino express ,

, Se vale ,

, Muévete y

y Todo para la mujer.

Entre sus telenovelas más conocidas se encuentran:

Sueños y caramelos,

Rebelde,

Destilando amor,

Amores verdaderos,

Hasta el fin del mundo,

Fugitivas, entre otras.

Por último, Sugey mantuvo una batalla legal con su exesposo, Enrique Durán, luego de varias acusaciones.

Tal vez te interese: Sugey Abrego revela que juez le dictó una orden de embargo a su exesposo