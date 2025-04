¿Por qué Sugey Ábrego no ha regresado a la televisión? Asegura que vive discriminación laboral

Sugey Ábrego abrió su corazón a TVNotas y nos contó por qué no ha regresado a la televisión. En 2018 fue la última vez que logró un papel importante en una novela: “Me encantaría regresar a la televisión, pero creo que el hecho de que esté vigente en plataformas de contenido exclusivo ha generado muchísima suspicacia”.

“Por eso decidí hacer mi propio pódcast, para crear y vender mi espacio. En esta sociedad conservadora ha prevalecido el juicio de que estoy en una plataforma de contenido exclusivo. Eso ha mermado un poco mi permanencia en televisión. No ha sido así en radio. Le agradezco a Maxine Woodside por mantenerme vigente” Sugey Ábrego

Nos contó si le han confirmado que no la contratan por estar en plataformas cerradas: “A mí no, a mi representante. Cuando llego a pasar diferentes etapas de casting y nos piden el número de seguidores, hablo de mi canal de Telegram, de TikTok. Es cuando dicen: ‘Ah, no… Va en un horario familiar’, y ya no paso el filtro”.

Sugey Ábrego participó en ‘Las Estrellas Bailan’ en Hoy / Archivo TVNotas y Redes Sociales

¿Quién es Sugey Ábrego?

Sugey tiene más de 26 años de trabajo. Inició como conductora y después saltó a las novelas.



conductora en programas como Matutino express, De poca, Se vale y Muévete. En la actuación inició en 2002, con proyectos como ‘Clase 406', ‘Las vías del amor’ y ‘Amarte es mi pecado’.

Logró notoriedad en novelas como ‘Destilando amor’, ‘Hasta el fin del mundo’, ‘La vecina’ y ‘Enamorándome de Ramón’.

Su último proyecto fue en 2018 en ‘Tenías que ser tú'. Tuvo una participación en ‘Fugitivas’ el año pasado.

Actualmente tiene un pódcast titulado El sillón de Sugey y está como conductora en el programa ‘Todo para la mujer’, con Maxine Woodside.

“Es parte también de una falta de conocimiento de todo lo que se hace en este tipo de plataformas. En verdad, hasta los invito a suscribirse, porque no todo es malo. Lo acepto, porque no puedo lidiar contra un sistema que tiene ciertos pensamientos. Quien me mantenía a cuadro era Genoveva Martínez, en el unitario Como dice el dicho. Ella creía en mí. Por lo menos me daba como 4 llamados al mes. Lucero Suárez me ‘casteó’ y me dio una oportunidad en la novela pasada (Fugitivas)”. Sugey Ábrego

Sugey Ábrego crea sus propias fuentes de trabajo / Archivo TVNotas y Redes Sociales

Sugey Ábrego crea sus propias fuentes de trabajo

“Me aplaudo seguir vigente. Estoy creando mis propias fuentes de trabajo. Estoy ‘casteando’ en series para Netflix y cosas así. Me han llegado castings para películas en las que tengo que hacer desn... y eso no quiero. Tengo 26 años de trayectoria y no quiero iniciar en el cine así”, señaló la actriz.

Sobre si estaría dispuesta a cerrar sus cuentas para seguir en la televisión, nos dijo: “Jamás. Pagué mi casa y obtuve libertad financiera. Cuando entré en la plataforma, creía que iba a durar como 3 meses. Tengo 3 años y aún facturo”.

“Jamás dejaría una plataforma que me ayudó a salir de una crisis económica”.



Sugey Ábrego

“Otra mujer que me ha tendido la mano es Andrea Rodríguez (productora del programa Hoy). Ella me habló muy claro. Me dijo que no había espacio, pero me invita a hacer enlaces en vivo y me da oportunidades. También me reinvento. Estudio Derecho en línea. Ya voy a terminar mi primer año. Me emociona mucho que me digan ‘abogada’ y poder defender a otras personas, y con esto demostrar que soy mucho más que una mujer sex symbol”, finalizó.

Ahora la veremos (a Sugey Ábrego) en la puesta en escena ‘A mi mujer le salió bigote’, en la que Pepe Magaña le dio la oportunidad y se presenta en varias ciudades de la República.